NOW早報／半夜冷叫外送是奧客？外送員一開門哭喊想求婚

「半夜冷爆」叫外送是奧客？外送員一開門哭了：差點求婚

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外送平台近幾年崛起，無論是下雨或者寒冷的天氣，民眾只要在家動動手指頭，美味的餐點就能外送到府。近日，就有一名外送員在「Ubereats台灣」貼文指出，自己日前跑大夜班，冒著寒風冒著雨，送到古亭一帶一個女客人家，要找300元給客人，但戴手套不太好找錢，結果客人很友善的說只要找200元，他趕緊拿出300元，客人接過錢後又硬塞給他100元，還笑容滿面地跟他說辛苦了，讓他當下感動到痛哭流涕，不禁直呼「覺得客人就像天使那樣美麗又仁慈，差點單腳下跪求婚了...客人是真的很正，很想娶回家」。

貼文一出，網友紛紛回應「你求婚的話可能會馬上被報警XD」、「冬天遇到暖心的客人真的很開心」、「2021年才剛開始，你就想角逐最唬爛文？但不管如何，我是相信了XD」、「有道德的客人多的是！超暖」、「奧客雖然也很多，但會給小費的客人也不少，真的很暖」、「不要讓客人後悔做這些暖心的事哈哈哈」、「傻眼！才一百就要求婚笑死」。



▲一名外送員半夜送餐時遇到正妹客人給的小費一百，讓他直呼想娶回家。（圖／記者張嘉哲攝） 今日天氣／寒流南下各地再轉冷！北台易雨其他雲多偶飄雨





今（11）天另一寒流南下，水氣也比較多，北台灣容易下雨，花東地區及中南部山區也有局部降雨，其他地區雲量增多，中部平地如果水氣多也有零星飄雨的情形出現，外出活動建議攜帶雨具備用；氣溫方面，白天北台灣由於雲多下雨的關係，高溫約13、14度，其他地區高溫16至20度，各地下半天後都會感受到氣溫下降，預計入夜後西半部及東北部地區低溫約9至10度，其他地區12至14度，請大家務必做好保暖工作。





川普卸任前再強化美台關係 美國務院取消官方交流限制





美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於9日發布聲明，宣布取消數十年來，美國官員台灣交流的限制，強調美國與台灣2個民主政體共享自由、法治與人權的價值觀，此聲明確認雙方的關係，美國政府與全世界保持非官方夥伴關係，台灣也不例外。



▲美國國務卿蓬佩奧於當地時間1月9日發布聲明，取消數十年來的美台交流限制。（圖／美聯社／達志影像）

淚崩談父親！阮經天：一輩子都不想成為他那樣的人





演員阮經天最近參加大陸節目《念念桃花源》，跟現場嘉賓聊天時，罕見談到爸爸，並坦承父子倆關係疏離，甚至哽咽表示，自己人生走了38年，才突然發現自己無可避免的很像父親，但這卻成為他這輩子最大的軟肋，因為他一直以來都在避開「像爸爸」這件事，更脫口而出，「其實我跟我父親的關係是疏離的，我一輩子都不想成為我父親那樣的人！」但現在卻氣餒發現，自己就是擺脫不了父親的影子，而且在各方面都跟父親越來越相像。



▲▼阮經天坦承自己和父親的關係很疏離。（圖／《念念桃花源》微博）

寒流冷炸「紅色阿嬤毯」一蓋秒溫暖！內行跪了：祖傳神器





受到寒流影響，全台各地天氣都十分寒冷，不少民眾都紛紛拿出保暖衣物禦寒。不過，就有網友在PTT八卦板表示，最近天氣很冷，卻又覺得開暖氣電費會太貴，只好拿出「祖傳的紅色阿嬤毯」，他大讚「隨便一蓋整個人都暖起來」，更好奇發問「大家有把紅色阿嬤毯拿出來蓋了嗎？就是這種毯子啦！」





問題曝光，隨即引來許多網友興奮留言「早就拿出來了，加蓋在棉被上」、「這是神器，一件頂三件」、「這件真的是大家都有XD」、「阿嬤毯在14~18度夠用，寒流來要加上一條薄棉被蓋外面」、「阿嬤毯真的讚，紅水喜氣又實用XD」；其中還有內行揭露該毛毯的真面目，直言「以前嫁娶母舅都要送毯子，還要比重量，掛在牆上，冬天蓋這種超可愛」、「這條不是要掛在牆壁當裝飾嗎」、「這好像是嫁妝」。



▲原PO拿出「紅色阿嬤毯」，隨即引來許多人討論。（圖／翻攝PTT）

追雪卻卡合歡山水溝！內行曝「雪駕技巧」：雪鍊只是基本





上周合歡山遇上急凍寒流，在豐沛水氣的8日凌晨降下了2021年的第一場雪，許多追雪族紛紛趁著假日掛上雪鍊驅車上路，不過，也因為眾人搶看這場雪，在台14甲線或合歡山上一路塞車，甚至沿途發生打滑、空轉，還有不斷向後退的情況。而內行駕駛看到新鮮追雪族的慘況後，便大方分享了自己的經驗和建議，直言「雪鍊只是最基本」。





一名內行網友發文分享自己的追雪經驗，他提到「保持時速20左右，就算是只掛前輪的小車一樣可以在路面結冰的時候上下水晶宮路段！」接著更大方給出訣竅「保持時速20以上，車子盡量保持重心在前。如果有點爬不動，點一下煞車讓車頭下壓然後再輕補油門」、「切忌大補油門，就算塞車停下來，也可以緩緩踩油門再前進。沒有把握怕下滑的話用左腳去踩著煞車幫忙」，更表示自己用相同配置爬過狀況更惡劣的助航站道路也沒有問題。





對此，許多追雪族也紛紛留言「雪鍊只是增加摩擦力 ，不等於防滑！」「很多人都以為有雪鍊就不會打滑，就安全了，其實開車觀念跟技巧才是重點」、「可輕踩油門慢慢上去，如上不去後坐人可先下車；若車內滿載負重，前輪打滑更嚴重」，建議想賞雪的民眾先做好準備，別貿然上山導致車輛打滑，否則屆時可能還得額外花費拖吊費用，不但多了一筆追雪代價更可能敗興而歸。（編輯：許苡晴）