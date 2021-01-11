第二波寒流來了！「最冷時刻」曝光　台南、宜蘭下探7度

昨（10）天首波寒流減弱，各地白天都有回溫一點點，但空檔即將結束，今天第二波寒流抵達，影響時間較短，約兩天多，寒流本身會是乾冷為主，但北部、宜花先濕後乾的流程，還是得走一遍，大家保暖工作還是要撐一下！臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》曝光「最冷時刻」，預估台南以北及宜蘭地區低溫將下探7至8度。

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《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，今日白天跟以往寒流影響一樣，水氣豐沛的雲雨帶，會率先打頭陣。苗栗以北、宜蘭、花蓮，今天凌晨開始就開始下雨，搭配10至11度的冷空氣，一整天都會濕濕冷冷的，等到晚上才會緩和。不過，因為又有水氣了，中北部高山地區，下雪機率又會提升囉！至於中南部、台東，比較不會下雨，頂多偶爾飄一點，但天空也會明顯比較陰一些。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，寒流的乾冷氣團主力今深夜接手，各地就此轉乾，但同時也會是最冷的時刻。預計台南以北、宜蘭，最低將會下探7至8度低溫，其他地方也會壓到10度左右，很冷！各地日夜溫差也很大，要留意。特別提醒，乾冷又晴朗，就要注意輻射冷卻效應。



▲今（11）第二波寒流抵達，寒流的乾冷氣團主力深夜接手，各地就此轉乾，但同時也會是最冷的時刻。預計台南以北、宜蘭，最低將會下探7至8度。（圖／翻攝自《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

到了週二、週三兩天的清晨，北部、西部平地、花東縱谷低溫可能特別低，一定要好好做好保暖；週三（13）白天，影響了台灣將近一星期的寒流，終於會在週三離開，這一天也會迎來明顯的回暖！週三白天，太陽露臉後，北部可望回到17至18度的舒適溫度，中南部更預測會重回2字頭，這段回暖會持續三、四天左右，天氣也好，好好把握吧！

究竟之後還會冷嗎？《台灣颱風論壇｜天氣特急》透露，長期預報看起來，下星期天之後，可能還有一波冷空氣，但現在各國數值預測分歧還很大，仍需等到比較有一致結論了，才能確定。（編輯：許苡晴）