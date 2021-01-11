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川粉闖國會恐釀防疫破口！醫師：議員和工作人員要小心了

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-11 07:10:16

▲川普支持者6日硬闖美國國會大廈，引發各界輿論譁然，現在有國會的主治醫師擔心，當天的混亂與群體避難行為恐怕會導致防疫破口。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普支持者6日硬闖美國國會大廈，引發各界輿論譁然，現在有國會的主治醫師擔心，當天的混亂與群體避難行為恐怕會導致防疫破口。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會在當地時間6日進行總統大選選舉人票認證程序時，發生大批川普粉絲強闖國會的鬧劇，甚至導致數人因此死亡，引發輿論諸多撻伐，皆指責川普煽動粉絲、重創美國民主形象。不過現在專業醫師擔心的是，當天混亂、擁擠的場景，以及議員被迫避難、無法保持合適距離的狀況，恐怕會加劇新冠病毒傳播。
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根據《CNN》報導，國會議員和國會的工作人員，已過週日都收到來自國會主治醫生莫納漢（Brian Monahan）的通知，提醒上週國會大廈遭到入侵、破壞的期間，大批國會議員被迫聚集在安全地點的舉動，可能導致他們暴露在病毒的風險之下。
莫納漢並沒有說明確切的風險位置與感染人員，不過早在國會風波發生之前，參眾兩院就已面臨感染危機，陸續有多位議員確診，為了確保政府和立法機構運作，已安排讓議員們陸續接種疫苗的計畫。然而，6日發生的暴動，無疑有增加防疫破口的危險。

莫納漢並指示議員及職員們，接下來這段時間，須密切關注自身健康狀況，是否出現新冠肺炎相關症狀，並適時進行病毒測試以作為預防措施。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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