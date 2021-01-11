合歡山又降雪！清晨「夢幻畫面」曝 網驚嘆：樓梯快不見
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 07:22:40
台灣連日受到寒流影響，多處山區降下大雪，吸引許多「追雪」民眾，今（11）日另一波寒流再度南下，凌晨合歡山再度降雪，許多網友興奮在臉書社團《合歡山賞雪機動社團》回報最新降雪狀況，並稱「早上6：30即時影像顯示，現在下雪下到武嶺的樓梯快看不見了！」
一早有網友在社團中指出，清晨6點30分，透過即時影像顯示，合歡山現在正在下雪，且下到武嶺的樓梯快看不見了，有網友笑稱「雪下滿下飽，不讓太平山專美於前」，從交通部公路總局的即時影像畫面中可見，合歡山遊客服務中心、合歡山武嶺亭，積雪已經厚厚一片，畫面像極童話世界。對此，公路總局稍早發出公告表示，台8線大禹嶺至洛韶（110.2k～151.8k）與台14甲線鳶峰至大禹嶺（24k～41.5k）等，昨夜實施預警性封閉路段，於今晨7時解除恢復交通。經派員檢視路況，台8線大禹嶺至慈恩（114k～131.4k）及台14甲線鳶峰至大禹嶺（24K～41.5K）路面持續結冰，限加掛雪鏈通行，不過高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另機車、重機及乙類大客車均禁止進入。公路總局也呼籲民眾，欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規畫旅行備案。（編輯：賴詠璿）