寒流接力！台南以北低溫下探6度 周末另一波冷空氣再襲
記者陳致宇／台北報導
2021-01-11 08:13:23｜2021-01-11 08:13:29
出門記得攜帶雨具並注意保暖，氣象局指出，今（ 11 ）日又有一波寒流南下，全台各地氣溫開始逐漸下降，傍晚起局部地區將出現 10 度以下低溫，預估周二清晨及周三清晨是最冷的時間點，預計台南以北及宜蘭低溫將下探 6 到 9 度，其他地方約 10 到 12 度；今日起至周二清晨北部 1,500 至 2,000 公尺高山，以及中部 3,000 公尺高山有機會降雪。
氣象局表示，今日起寒流南下，各地氣溫再度下降，北台灣越晚越冷，清晨上午仍有 12 、 13 度，傍晚過後就會降到 9 、 10 度左右，中部白天氣溫雖然會上升，不過幅度不多，高溫只有 15 、 16 度左右，其他地方則可以來到 17 至 20 度。氣象局指出，隨著寒流持續南下，晚上之後中南部及花東也將陸續感受到寒意，局部地區也有機會出現 10 度以下低溫，民眾務必做好保暖工作；除降溫外水氣也明顯增多，北部及東北部雨區範圍廣，屬於容易下雨的天氣，中部、花東地區及南部山區也有局部降雨，外出活動建議攜帶雨具備用。
氣象局預估，周二寒流影響下，清晨前水氣仍多，白天後逐漸減少；周三清晨寒流及輻射冷卻效應之下，預計台南以北及宜蘭低溫將下探 6 到 9 度，其他地方 10 到 12 度，白天起寒流減弱，氣溫逐日回升，高溫普遍可以回升至 20 度以上，但要留意西半部日夜溫差大；周三至周五各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。氣象局說，周六將有另一波大陸冷氣團南下，天氣再轉冷，至於是否還會增強，氣象局會持續觀察。