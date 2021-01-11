台積電熄火、聯電跳電股價不降反升 台股早盤創高後急殺
記者許家禎/台北報導
2021-01-11 09:45:27
華爾街預期因非農就業報告不如預期，將刺激更大型紓困計畫，使美股漲多跌少，至於台積電ADR跌2.2%、聯電跌0.9%。而台北股市今（11）日台積電稍作休息，開低後大致在平盤以下。聯電周六雖然跳電，目前持續復工中，但股價走高，早盤來到48.8元。而大盤早盤再創新高，來到15518點，但隨即又急殺來到平盤以下。
美股道瓊指數上周五上漲56.84點，或0.18%，收31097.97點；標普500指數上漲20.89點，或0.55%，收3824.68點；那斯達克指數上漲134.50點，或1.03%，收13201.98點；費城半導體指數下跌0.53點，或0.02%，收2,936.47點。台北股市今日開盤跌38.37點，加權股價指數以15425.58點開出。權值股台積電稍作休息小跌，開低後在平盤580元以下震盪，本周四將舉行法說會，同時發放股利2.5元。至於聯電周六跳電，持續復工中，將微幅影響產能，但也讓8吋產能供給吃緊，使今股價不跌反升，早盤來到48.8元，漲幅2%。其他，鴻海來到平盤108元附近。大立光下探3000元，今面臨3000元保衛戰。聯發科則漲0.8%，來到844元。友達、宸鴻、國巨、世界漲1到2%多。航運族群成為盤面焦點，中航飆漲停，志信、裕民、新興漲5%，長榮、陽明、漲超過3%，華航則跌1%多。