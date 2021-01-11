NBA／表弟擊中詹皇頭部 惡意犯規遭驅逐出場
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-11 09:59:43
火箭今(11)日主場迎戰衛冕軍湖人，新成員「表弟」DeMarcus Cousins首節就和對方發生衝突，接著第二節開打不到一分鐘，防守時打到「詹皇」LeBron James的頭部，被判二級惡意犯規，遭驅逐出場。
第一節還有2分多鐘，Cousins看到隊友Jae'Sean Tate被對方Markieff Morris犯規推倒在地，馬上回擊用手推倒Morris，Morris氣得跳起來找Cousins理論，雙方人馬趕緊拉開兩人，所幸沒發生更大衝突。Cousins和Morris各自收下一次技術犯規，後者因犯規在先，再記一次一級惡意犯規，因此被驅逐出場。
衝突後沒隔多久，第二節開打僅11分14秒，又是Cousins，他在James準備上籃時打算用手拍掉球，但手臂直接惡狠狠地打在James的左邊頭部，James回到場邊休息等待判決時，還不斷摸著剛被擊中的部位，顯然打得不輕。最後這一犯規Cousins被判二擊惡意犯規，也被驅逐出場。火箭此役手感冰冷，又少了一名可用之兵，上半場打完以46:65落後給湖人。