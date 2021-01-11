中職／浦韋青接樂天領隊 藍天勇升級副領隊
記者吳政紘/綜合報導
2021-01-11 10:04:02｜2021-01-11 10:29:19
Rakuten Monkeys 前領隊劉玠廷將於今日卸任，新任領隊將由浦韋青擔任，繼續率領桃猿隊繼往開來，前領隊劉玠廷表示：「韋青一直都是球隊的重要角色，17年球隊經歷比任何人都了解桃猿，由他來擔任領隊我很放心。」
浦韋青自2012年接任桃猿隊副領隊之後，創造「主題日」式的球場行銷活動，改組桃猿啦啦隊，如今以「Rakuten Girls」為球團在行銷上屢創佳績。浦韋青主導行銷及球場活動，擴大地方巡迴參與，搭配劉玠廷前領隊的「全猿主場」策略，讓桃猿隊從2014年至今連續七年在中華職棒票房稱霸！2017年起浦韋青開始協助管理球團事務，負責球團發展、協助建構訓練環境、對外交流以及2019年「強者對決」交流戰，規劃後勤支援並參與選秀作業，Rakuten接手之後，也繼續邀請浦韋青在原職服務，新任領隊由浦韋青出任，其經驗與實力兼具。
浦韋青接任領隊之後，副領隊由戰力編成部主管藍天勇擔任，藍天勇將繼續協助規劃球團一、二軍戰力編成以及球探體系。桃猿隊十七年來拿下七座總冠軍，浦韋青與藍天勇一直扮演不可或缺的角色，兩人互相搭配，共同打造最強的Rakuten Monkeys！Rakuten Monkeys將在1月12日(二)假嘉義縣立棒球場開訓迎接新球季，全體隊職員誓言一起變更強，為Rakuten拿下總冠軍！