5個多月來首見！中國單日新增確診病例破百 82例在河北
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-11 11:10:42
中國國家衛健委公布，過去一日新增103起新冠肺炎確診病例，是五個多月以來，首度單日超過100起確診，其中的85起屬於本土病例，而82起來自河北。 其餘18起境外輸入病例，分別來自廣東、遼寧、天津、上海、福建、雲南及陝西，另外新增無症狀感染者76起，31起當日轉為確診。
河北近日新增多起本土確診病例，其中又以石家莊為大宗，5日起當地政府即宣布進入戰時狀態，從8日晚間開始民眾需居家7天，禁止外出；據中媒報導，此次疫情起源可能是當地農村地下教會聚會，更傳出當地政府下令「治理天主教地下勢力」。據中國疾控中心調查，河北這波本土疫情首名確診病例，是石家莊市藁城區一名婦人，在1月2日確診，確診前2週內，這名婦人曾探望親人、參加村內宗教集會，以及一場250人參加的婚宴。
對此，屬中國官方管理的石家莊市天主教愛國會和天主教石家莊教區駁斥，表示指該婦人參加相關聚會為基督教會，非天主教會，且目前沒有證據表明疫情源頭與宗教聚集有直接關係。
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