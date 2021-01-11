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武漢病毒實驗室資料遭大量刪除　英媒憂：中國又粉飾太平

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-11 10:42:33

Wuhan Institute of Virology /武漢病毒實驗室
▲英國《每日郵報》引述姊妹報《星期日郵報》的報導，指中國當局刪除大量武漢病毒實驗室內的資料，引發外界擔憂病毒溯源工作受阻。（圖／NOWnews資料照）
新型冠狀病毒（COVID-19）至今（11）全世界累計逾9021.6萬例確診，其中193.3萬例因病而亡，世界衛生組織（WHO）日前針對病毒溯源工作派出專家小組，不料卻無法入境中國，調查工作難以展開。近日英國媒體又報導，中國當局疑似刪除大量武漢病毒實驗室的資料，武漢作為最早爆發疫情的地區，病毒實驗室內從事的蝙蝠冠狀病毒研究也被普遍推測為病毒來源，另外接擔憂中國將進一步掩蓋病毒的源頭。
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英國《每日郵報》（The Daily Mail）10日發現，上百頁武漢病毒實驗室內部文件，以及網路上中國國家自然科學基金委員會（NSFC）發表的300多項研究項目，包括對人畜共通疾病的項目等，現在都已經無從獲得。報導指，中國當局刪除這些關鍵證據，重新引發外界擔憂中國企圖粉飾太平。
在中國國家自然科學基金委員會刪除的內容中，被稱「蝙蝠女俠」的石正麗，其所進行的研究也被下架。先前石正麗從事的研究包括對蝙蝠攜帶的冠狀病毒，研究跨物種感染的風險。12月底，石正麗曾經向《BBC》表示自己願意接受任何採訪，以澄清病毒從武漢實驗室洩漏的可能性，當時石正麗稱，武漢病毒實驗室的「蝙蝠源和鼠源病毒病原數據庫」突然關閉是因為實驗室員工信箱屢屢遭到駭客攻擊，為安全起見才將數據庫關閉。

▲有「蝙蝠女俠」之稱的石正麗在武漢病毒實驗室進行冠狀病毒研究。對於外界指控COVID-19源自實驗室的指控，石正麗多次憤怒反駁。（圖／美聯社／達志影像）
▲有「蝙蝠女俠」之稱的石正麗在武漢病毒實驗室進行冠狀病毒研究。對於外界指控COVID-19源自實驗室的指控，石正麗多次憤怒反駁。（圖／美聯社／達志影像）
英國前保守黨黨魁、對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）成員史密斯（Iain Duncan Smith）於9日表示，這項報導是中國隱匿疫情的另一個例子。「很明顯中國試著藏起證據。因此對此事進行徹底調查非常重要，然而中國也在竭盡所能阻撓調查進行。」史密斯指出，武漢實驗室很可能在進行蝙蝠冠狀病毒研究時出了紕漏，中國必須要接受公開審查，才能消除全世界的疑慮。

《每日郵報》報導指，這並非中國首次試圖刪除相關數據，在2019年12月世界衛生組織（WHO）接獲通報前，武漢實驗室就開始修改數據庫。「野生動物傳播病毒數據庫」被改為「蝙蝠源和鼠源病毒病原數據庫」（也就是石正麗以資安為由，關閉的數據庫）其他用詞也被更動、刪除，原本資料中提及的關鍵字「新傳染疾病」以及「跨物種感染」都被刪除。

▲新冠病毒持續一年多，對全球經濟造成嚴重衝擊，不少原本疫情控制得當的地區又出現第二、三波疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠病毒持續一年多，對全球經濟造成嚴重衝擊，不少原本疫情控制得當的地區又出現第二、三波疫情。（圖／美聯社／達志影像）
 
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