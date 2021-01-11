換新版晶片護照 陳柏惟：當選週年送大家的小禮
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-11 11:14:14｜2021-01-11 11:16:02
為提升我國護照封面的台灣辨識度、維護我國人海外旅遊權益及便利，經立法院決議，外交部報請行政院核定，調整護照封面設計，今（11）日正式發行新版晶片護照。台灣基進黨立委陳柏惟上午搶頭香前往領事事務局申辦新版晶片護照，他誇說「這是當選週年送大家的小禮」。
陳柏惟申辦完新護照後受訪表示，因為護照快過期，雖然因為工作與疫情關係沒辦法出國，但還是呼籲大家來辦有「大大台灣」字樣的護照，換新護照獲得66票同意票，是少數立委支持的決議，雖然護照改版只是一小步，但實質上改變國家證照，讓世界認識台灣、看見台灣，這是他當選滿周年送給大家的小禮物，希望大家會喜歡。媒體詢問希望新護照還有哪些地方改進？陳柏惟說，希望有一天名正言順說「我們是台灣國、我們是台灣人」，不管什麼意識形態支持者，在國外「Republic of China」中的China就是會造成非常大的麻煩，對中國排斥的國家，甚至可能造成人身危險與遭到盤問，這次的改動不只是國家主權的彰顯，更是國人意識的集合體，這件事值得大家感到光榮。
至於會不會擔心換發新護照在國際上被中國打壓？陳柏惟表示，最美妙的事就是中國不承認我們的護照，中國該關心的是台胞證，中國從來不承認我們的護照，沒有資格管我們護照長什麼樣子。