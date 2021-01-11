因川粉被封殺！Parler執行長聲稱遭各界拋棄 公司恐倒閉
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-11 11:15:44｜2021-01-11 11:19:07
川粉硬闖美國國會的風暴越演越烈，也成了壓垮總統川普在社群媒體發言權的最後一根稻草。多個重量級社交平台皆將川普封殺，不少川粉因此湧向剩餘的社群平台如Parler，繼續表達他們對川普的支持，但「Parler」也因此面臨營運上的危機。
綜合《福斯新聞》等外媒報導，由於Parler並未跟進主流社群媒體的封殺行動，被認為一起鼓吹、煽動非法暴力，因此也面臨遭Google、蘋果將其從Google Play、App Store下架的命運，連亞馬遜也要停止與Parler的合作關係，讓Parler執行長馬特澤（John Matze）大喊吃不消。馬特澤近日受訪時透露，現在他們已被各界「拋棄」，幾乎所有合作廠商都把它們列為拒絕往來戶，連律師都終止合作關係，「它們聯手，不只針對我們的App，還要確保我們的服務全面停擺。他們不是只要扼殺App而已，而是試圖摧毀整家公司。」
馬特澤進一步表示：「也不是只有那3家，而是幾乎每個廠商，從簡訊服務到電子郵件，甚至連律師，都拋棄了我們，說Google和Apple不會批准，因此無法和我們合作」，坦言公司面臨經營困難，恐怕會有倒閉的危機。現在只能嘗試突破重圍，盡快重新上線，並質疑科技大廠的集體舉動，不但不公平，也損害部分族群的言論自由。