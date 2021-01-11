國民黨反萊豬公投連署遭查水表？藍委：民眾立場要堅定
記者丁上程/台北報導
2021-01-11 11:59:06
從1日起，美國含有萊克多巴胺的豬肉將能合法進口。為了反對萊豬進入台灣，國民黨發起「反萊豬」公投連署活動，最近開始在全台灣進行宣傳。不過連署活動卻傳出遭到警方關切，不僅新竹市香山區兩個連署點遭警方設巡邏箱盤查，台北市內湖的湖光市場連署點，一樣有警方到場關切。對此國民黨立委們也呼籲民眾，立場要堅定，才不會被執政黨所影響。
針對反萊豬公投連署，國民黨週末遍地開花，不僅地方民代積極下鄉到各地宣傳連署外，國民黨主席江啟臣也是每天到各縣市，呼籲支持者加入連署。不過連署行動卻傳出遭到「查水表」，各連署點都傳出遭到警方關切。其中新竹香山兩個連署點，更直接遭到警方設立巡邏箱盤查，對此新竹立委鄭正鈐表示，目前已經接獲支持者投訴，起碼四起以上是警方介入關心，「這樣的做法會讓連署的民眾覺得著急擔心，執政者不應該這樣假借關心實則製造恐慌」。國民黨台北市立委賴士葆也表示，自己的選區在連署時，也有看到數名警察在周邊關切，但並未影響連署過程；立委陳玉珍則表示，針對新竹連署點遭到設置巡邏箱關切，「新竹市長林智堅很不應該，如果沒有要這樣做的意思，卻讓人民有這感覺，那就要好好澄清」。