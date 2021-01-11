NBA／Leonard生涯一萬分里程碑達成 率領快艇贏球
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-11 12:11:52
洛杉磯快艇今天在一場惡戰中以130:127擊敗芝加哥公牛，而球隊當家球星Kawhi Leonard也突破個人生涯10000總得分的里程碑，賽後他受訪時表示自己不在乎這些數據，只專注球隊贏球。
近況有些不穩的快艇，今天面對公牛「一哥」Z. LaVine攻下45分的挑戰下，靠著雙星Leonard以及Paul George合力攻下63分的帶領下，終場以3分之差贏球。Leonard本場比賽22投14中得到35分，另外還有4助攻、3抄截，另外他在第三節還剩下7分42秒時，靠著一記三分球生涯總得分來到10001分。
受訪時，Leonard說，「這只是一個過程，但是說真的，我不在乎。我在NBA打球，我就是努力贏球。」他也表示自己現階段還渴望更多成就，希望能追求更多榮譽。Leonard目前29歲，這是他在NBA生涯的第10個賽季，以他這種層級的球員來說，這個里程碑來得似乎有點晚。不過Leonard生涯初期在馬刺擔任角色球員，之後又一度受到傷病困擾，因此現在才達成，其實也不是這麼讓人意外。