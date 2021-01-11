寒流午後發威！低溫特報範圍擴大 19縣市下探10度以下
記者陳致宇／台北報導
2021-01-11 12:03:01｜2021-01-11 12:03:11
受到寒流南下影響，今（ 11 ）日各地氣溫逐漸下降，預估明日及後日清晨溫度最低，氣象局已針對全台 19 縣市發布低溫特報，今日至明日局部地區有持續 10 度左右或 6 度以下氣溫發生的機率，要注意防範。
氣象局表示，今日下午至明白天「橙色燈號（非常寒冷）」低溫區域，金門縣有 6 度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續 10 度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）區域，新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有 10 度以下氣溫發生的機率，連江縣有 6 度以下氣溫發生的機率。氣象局提醒，民眾須加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。