川普拒出席就職大典 核武手提箱交接問題惹議
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-11 12:20:27｜2021-01-11 12:31:44
美國總統川普已於日前在推特上表示，不出席候任總統拜登(Joe Biden)的就職典禮，對此拜登則表達正面回應，聲稱川普不出席是好事一件，歡迎副總統彭斯(Mike Pence)蒞臨參與。不過即將成為前任總統的川普不到場，核武手提箱(Nuclear football)如何交接的問題，也意外引起外媒關注。
根據《商業內幕》報導，外號「核足球」的核武手提箱，是過去數十年美國總統手中一項關鍵的通信設備，平時由貼身的軍事助手保管，裡頭並沒有直接啟動核武的按鈕，而是包含與核戰相關的通訊器、密碼和選項，外加總統隨身攜帶的密碼小卡，讓總統即使人不在白宮等戰情指揮室，也能在證實身分後，下令授權發動核子攻擊。根據以往的慣例，在總統交接儀式開始前，新總統就會拿到一個未啟動的「核武手提箱」，有代表新總統的新代碼，宣誓就職當天，新代碼就會啟動，同時前總統的則會失效。
美國科學家聯合會(Federation of American Scientists)的核武器專家漢斯‧克里斯坦森( Hans Kristensen)表示，卸任總統不出席新總統就職典禮的情況非常罕見，所以核武手提箱的交接問題也必須提前構思。有專家分析，由於副總統彭斯會出席就職典禮，所以也不排除會將核指揮控制權及設備轉由他交接的可能。
報導並指出，其實核武手提箱有3個，分別由總統、副總統和「指定倖存者」持有，以防萬一總統突然遭暗殺或喪失行動能力等特殊情況，仍有人能取代下達相關指令。綜合以上內容，也許川普缺席不至於帶來毀滅性的結果，不過這項交接儀式通常會在新任及前任總統都在場時進行，確保交接鄭重且安全無虞，同時避免任何爭議。對此五角大廈發言人則回應稱，就職典禮當天還是會有關於核轉移的計畫進行，但拒絕提供任何進一步細節。