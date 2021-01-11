馬雲消失後人人自危　中國掀「反壟斷潮」大打科技業

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阿里巴巴因為知名度而受到外國媒體關注，但是事實上近幾個月中國控制民間企業的舉動越來越明顯，國家領導人習近平12月在政治局會議上要求對線上平臺加強控管、防止資本「無序擴張」。接著中國內部可以說是掀起了「反壟斷潮」，美食外送、網購平台公司紛紛被取締、開罰。
中共中央政治局在去年12月11日召開會議後，14日即懲處阿里巴巴、騰訊、順豐貨運（SF）涉嫌壟斷，中國央行、銀保監會等監管高層也紛紛表態打擊凡壟斷。12月24日中國監管局再次出手，對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為進行立案調查；公告一出，阿里巴巴官方微博即發表聲明，將積極配合監管部門調查。當日，香港股市阿里巴巴股價暴跌近9%；同日，中國人民銀行公告4大監管部門將會約談螞蟻集團。
對於民間企業的打壓，在官媒對阿里巴巴立案調查一事可見中國當局態度，《人民日報》稱，立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。
阿里巴巴立案調查一事5天後，中國最大的外賣平台「美團」也被指控涉嫌壟斷，事件一出，個家企業意識到國家開始出拳重擊，網路公司股票暴跌。2020年12月30日，美團股價每股為287.8港元，總市值為1.69萬億港元，比峰值足足蒸發了2965.5億港元。
中國當局喜愛馬雲所象徵的「中國形象」，一個謙虛、充滿魅力的成功企業家，當局希望透過馬雲這樣的人物提升共產黨難以創造的軟實力。在中國科技業發展初期，為了將當時更先進的美國阻擋在「網路長城」之外，中國政府鼓勵阿里巴巴、騰訊、百度等科技公司快速發展；但當企業成長到一定程度，中國政府又開始將這些巨頭視為「威脅」，例如能夠繞過商業營行收取借貸費用的螞蟻集團，或是掌握上億個人訊息的騰訊或微信支付。
牛津大學現代中國歷史與政治教授米特（Rana Mitter）指，馬雲事件中國傳遞了一個非常明確的訊息：「科技企業家是（中國）向全世界展現最迷人、最受歡迎的那一面，但是從來都沒有人、沒有任何公司能夠比中國共產黨更大。」中國政府壓制民間企業的舉動，目的是為了收回對國家的控制權，並重寫故事，讓科技在黨的允許下發展。
馬雲、馬化騰等科技巨頭的命運目前仍未可知，但在政府施壓的情況下，中國科技業很難再有下一個馬雲，接替馬雲CEO職位的張勇（Daniel Zhang）在去年11月向監管機關妥協，承諾將收緊網路公司的限制。
馬雲目前雖然杳無音訊，但未有跡象顯示身體受到傷害。香港大學張教授（Angela Zhang）研讀過中國反壟斷法後指出，馬雲應該了解到自己在上海論壇上「說得太多了」因此現在正在潛水等待風頭過去。
米特指出，西方社會已經意識到中國政權能夠干預企業的範圍，或許無法描繪出全貌，但可以想像，這些中企都必須按照黨的要求發展或縮限業務，代表中國政府能夠觸及遠比想像的更廣、更深。米特表示，就像張勇所說，中國確實很難再有下一個馬雲，但這不僅僅是在科技業上難見這樣人才，更是代表重量級人物無法發聲，只剩下吹捧政府路線的聲音，導致中國軟實力下降。