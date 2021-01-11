海洋科技產業創新專區啟用　陳其邁歡迎廠商投資高雄

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經濟部長王美花指出，專區規劃可進駐空間總計約1,674坪，預計今年（110年）第一季開放廠商進駐，可帶動當地海洋科技研發產業，在國內練兵後切入國際供應鏈市場，提升我國綠能產業製造能量與附加價值，加速推動台灣成為「亞洲綠能發展中心」，目前已有潛在廠商詢問，很高興高雄能夠成為離岸風電發展的重鎮。
高雄市長陳其邁表示，在二零一九年五月副院長任內時就來參加綠能三中心的動土典禮，這個過程速度很快，中央跟地方充分合作，包括創新人才中心都在今天已經正式啟用，這個對於我國未來在發展包括離岸風電，或者是水下的這些基礎工程以及相關的海洋資源的開發，都會是一個非常重要的基地。
若以綠能產業的發展趨勢來講，風力發電在台灣有非常好的機會，尤其台灣可說是亞洲，推動速度最快的一個國家，蔡總統的目標是在2025年，台灣使用綠電的比例會達到20%，很多歐商選擇台灣，也是看重台灣對於綠能產業系統整合的能力，相信這個也是這些歐洲的這些綠能大廠前進東南亞這些新南向的這些國家最好的基地。
所以這個產業不僅帶動整體國家的綠能產業、培育更多人才，同時也會讓台灣成為亞洲地區綠能發展的一個示範據點，對於開拓更大的市場有正面的幫助，所以不僅中央地方合作，中央從海洋委員會、綠能三大中心、創新中心也設在高雄，這也會帶動周遭整體海洋產業的產值，而台灣跟這些國際大廠合作，將會相關產業繼續蓬勃發展，產業越長越大，就有更多的群聚效果。