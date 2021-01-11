名醫赴貴婦家作客！「滿漢全席」水果盤上桌　網驚喊9字

一山還有一山高，沒有最有富有，只有更富有！婦產科名醫劉偉民日前到一個超級貴婦家作客，他並分享當天發生的趣事，同時更曬出「滿漢全席」的水果盤，令人大開眼界，而畫面曝光，網友們也全看傻，不禁直呼「貧窮限制了我的想像」。

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劉偉民昨（10）天在臉書貼出照片並表示，他在貴婦友人家上完廁所後，竟找不到沖水按鈕，他當下不敢走出去，急得不知如何是好，關燈、關門馬桶也沒反應，心想馬桶八成是聲控系統，便急得用國語、台語和英語等3種語言大喊「沖水」，但依舊沒有反應，他並嘆道「第一次當足了土包子...」

▲劉偉民分享貴婦家的洗手間。（圖／翻攝自劉偉民臉書）

然而，貴婦的生活當然不僅如此，從劉偉民PO出的「滿漢全席」水果照可見，桌上擺著各種各樣的水果，其中包括：蘋果、哈密瓜、蓮霧、橘子、芭樂、櫻桃、火龍果等，每種水果都有不同造型，像是把蘋果削成一隻蝴蝶、哈密瓜雕刻成老鼠等，他更透露這都是貴婦家4個幫傭切的。

對此，網友紛紛留言「貧窮限制了我的想像！」「果真令我大開眼界，光水果就那麽多種」、「醫師，馬桶到底沖了沒？」「水果拼盤真的超浮誇！」「客衛浴比較常有外人使用！應該是用腳按住馬桶下方的按鈕，就可以沖水了！」（編輯：許苡晴）