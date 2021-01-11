中市公車優惠學生證一卡通又遭扣款 議員批擾民
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-11 13:20:02
台中市「雙十公車」市民優惠上路不到兩週，日前傳出綁卡還遭扣款，現今也傳出許多學生證一卡通綁卡出問題搭車同樣遭扣款。中市議員施志昌表示，盧市長不斷說簡政便民，現有的學生證一卡通綁卡後遭扣款，不僅無法解決，還要學生另外綁卡，甚至要學生自己打1999解決退款問題。
施志昌表示，有家長跟他反映，近來雙十公車市民優先政策造成學生極大的困擾，學生使用的學生證一卡通綁卡搭車被扣款，向學校反映結果是許多卡片本身設定有問題，導致綁卡失敗。但設定問題不解決，反而還要學生找另外一張卡片綁定。之前市府說希望可以減少每個人帶的卡片，結果現在卻讓學生帶更多卡。施志昌也表示，被扣款的問題，問題端發生在市府本身，學校學生證一卡通出問題，學校也沒有協助解決，而是要學生自己打1999去辦理退款。但退不退錢根本不是重點！重點是學校發的學生證一卡通為何有些人的不能用來綁定？此問題有沒有辦法排除？有沒有必要再找另外一張卡綁定？而不是只關注在退款問題上。
施志昌建議，由於此案不只發生在一人身上，教育局應該全面清查哪些學生證一卡通、以及是否有其他學校綁定有問題，交通局也要協助教育局處理設定的問題，不是各單位間互相推諉，最後也沒針對問題來解決，盧秀燕市長不斷說要簡政便民，但現在所做的事情根本是擾民。交通局表示，初步查證是「數位學生證」發卡時未寫入身分效期，導致公車驗票機無法正確辨別，造成部分學生刷卡時有遭扣款情形發生。另一卡通公司已承諾退還誤扣款項，交通局也請公司繼續追查原因，以確保民眾乘車權益。