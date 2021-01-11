如何聰明吃出魚油好品質？藥師：選購五大要點助保健

在眾多保健食品中，魚油是大眾接受度高、且長年熱銷的產品。魚油中含有高濃度的omega-3多元不飽和脂肪酸，其中的DHA與EPA因無法自行合成，需要靠飲食補充，因此也最為重要。然而市面上魚油產品多不勝數，藥師林東慶則建議，民眾在選購魚油前，可以從以下幾個要點來確認欲購買的商品是否符合「好魚油」的要件。

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好魚油關鍵在濃度！必經SGS檢驗 市售最高Omega-3濃度高達95.8%

購買魚油前，民眾應注意包裝上是否有清楚標示DHA與EPA的濃度，臨床實驗中更指出魚油中的omega-3濃度需高於84%才有保健效果。而低濃度的魚油和高濃度的魚油有著根本上的差別，並非多吃幾顆低濃度魚油就可替代高濃度魚油，低濃度魚油因含有較多飽和脂肪酸與膽固醇，更可能造成反效果。林東慶表示，現在市場上也研發出濃度達到95.8%的魚油，能讓吃進去的品質更安心。





魚油大小顆不是重點 比較「吸收率」才有意義





林東慶藥師提醒民眾，選購魚油不僅首要考慮濃度，魚油的萃取與濃縮技術更是直接影響吸收率。市面上的魚油產品，根據提煉方式與結構的不同，可分為EE型、TG型與rTG型，而rTG型的魚油純度最高，吸收率也是三種型態中最高的。因此魚油的大小顆與濃度及吸收率無關，民眾應選購真正對保健有助益、吸收效果好的魚油產品。





有品質口碑 國際大廠德國KD製造保證





了解魚油濃度、吸收率、魚種來源的重要性後，林東慶藥師指出，嚴格控管品質、口碑良好的製造商也是相當重要的。目前全球生產Omega-3製造商中，屬來自德國的KD-Pharma為全球規模最大且最具口碑，不僅取得美國、歐洲國家級認證，且堅持高品質原料來源，並擁有多項全球獨有製程專利和功效專利，長期食用更有保障。





避免重金屬等海洋污染危害「深海遠洋小魚」為最佳來源





近年海洋污染問題日益嚴重，直接食用深海魚也可能遭受重金屬污染的風險，若是萃取的魚類有重金屬污染，也會影響食用安全與品質。因此，魚類的來源產地與魚種，也是一個重要的選購指標。除了魚類產地盡量選擇純淨海域以外，考量到生物累積問題，選擇小型魚類作為魚油提煉來源，相較大型魚類安全。





SNQ國家品質認證搭配國際認證 食用更安心





林東慶藥師表示，若民眾對於魚油產品尚有疑慮，要進一步確認的話，則可以找有公證單位Omega-3的檢驗報告，或是包裝上是否有榮獲SNQ國家品質認證，才能讓消費者吃的有效又安心。國際間也有像是IFOS這樣專門針對魚油檢測與認證的第三方組織機構，如獲得其五星認證則表示此魚油通過全球最嚴苛的標準檢驗。





momo高濃度魚油銷售第一：大研生醫德國頂級魚油

掌握選購魚油的五大秘訣，濃度、萃取型式、來源、檢驗認證等，林東慶藥師就以大研生醫德國頂級魚油為例，其原料來自於德國最具盛名的 Omega-3製造商KD Pharma，嚴選智利和秘魯海岸的小型魚，並通過美國、歐洲國家級認證，嚴格依官方要求進行生產製造，打造出體積小且Omega-3濃度經SGS檢驗高達95.8%的rTG魚油，並同時擁有SNQ國家品質認證及IFOS五星認證，能夠輕鬆為全家守護健康。



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