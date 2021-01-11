對台潛規則被廢、拜登跟進？黨政人士：外交規則有延續性

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蓬佩奧在聲明中提到的《對台交往準則》是美國行政部門的內規，外界無法探其真面目。但從過往總統訪美，在新聞處理的限制，也就不難猜想台美交流的「潛規則」究竟有多少。
過去台灣總統出訪過境美國時，在美國的活動基本上是不能公開、不能進行新聞採訪，總統更無法出入美國的官方機構，甚至就連僑宴都要進行手機管制。在媒體有新聞需求、但對外又有外交限制的情況下，總統府負責新聞媒體事務的幕僚也只好逐一與隨行媒體進行「溝通」。
然而，這樣的限制，隨著時代的演進以及台美關係的加溫逐漸有了不同；從完全不能進行新聞採訪，到可以進行新聞紀錄，但在美國境內不能進行新聞處理，直到蔡英文上任後，這些規則全部解除。
2019年蔡英文訪美時，創下很多「第一次」。除了與美國政要見面、出入官方機構，也是歷任總統在美期間第一次於台灣駐美機構會晤友邦使節，更是首次公開與隨團記者茶敘，茶敘時AIT主席莫健（James Moriarty）還全程在場陪同。隨行記者的採訪也可以說是幾乎沒有限制，不用像過去，必須等到離境美國後才能發稿。
不過，距離川普（Donald Trump）卸任僅剩一個多禮拜，未來的美國總統拜登（Jos Biden）會不會真的「拜隨川規」？黨政人士指出，在技術上，這種外交規則是有延續性的，台美雙方在沒有這些限制之後，對於彼此往來上有很大的幫助。現在無論在全球經貿或區域安全上，局勢都證明台美兩國的緊密互動，對於雙方還有區域的繁榮穩定都具有正面意義。