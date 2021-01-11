桂格養氣人蔘新春限定組　送健康時尚家電　全家過好年

受疫情影響，部分民眾，因工作相隔兩地，更不容易與家人相聚。因此2021新年與家人團聚的時光，更顯珍貴。身為保健飲品第一品牌的桂格，總是為消費者健康著想，備妥桂格養氣人蔘新春限定組，給全家人好精神，一起迎接即將到來的春節。

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▲桂格養氣人蔘新春限定組年前推出，還送時尚家電好禮。（圖／品牌提供）

× ▲桂格養氣人蔘新春限定組年前推出，還送時尚家電好禮。（圖／品牌提供）

往年只要到了春節時期，桂格都以行李箱做為贈品，成為消費者出遊的好幫手；今年則藉此相聚時機，特選健康時尚家電，做為您在廚房料理的好夥伴。2021年選擇桂格，為家人獻上健康，也藉由家電的低負擔料理，讓團聚的每一刻都充滿活力。

桂格推出「桂格養氣人蔘新春限定組」，補給全家長期好精神。目前推出年度強檔優惠，只要購買「桂格養氣人蔘新春限定組」，就能享有日本松木精美家電、卡娜赫拉的小動物吐司機等精選禮品。免費加贈的禮品為市售知名品牌，價值從1,500元到近4,000元不等，桂格年終回饋忠實愛用者，真心陪您過好年。





本次好禮共有三種家電，各大賣場提供不同顏色選擇。桂格精選高人氣的「日本松木健康時尚氣炸鍋」，有時尚黑、紅二色，強調減油低脂的製作方式，讓您輕鬆做出美味料理，健康零負擔。



▲高人氣「日本松木健康時尚氣炸鍋」輕鬆做出美味料理。（圖／品牌提供）

× ▲高人氣「日本松木健康時尚氣炸鍋」輕鬆做出美味料理。（圖／品牌提供）

受網路好評的「日本松木三用料理鍋」，煎、煮、蒸一鍋三用，多工滿足居家烹調需求，提供溫馨紅、白二色，外型美觀，與各式美味佳餚相襯。



▲「日本松木三用料理鍋」滿足居家烹調需求。（圖／品牌提供）

× ▲「日本松木三用料理鍋」滿足居家烹調需求。（圖／品牌提供）

最受小朋友歡迎的「卡娜赫拉的小動物吐司機」，能製作簡易吐司料理，讓大朋友小朋友一起下廚享樂，可愛的表情圖案，增添餐桌樂趣。



▲「卡娜赫拉的小動物吐司機」讓大小朋友一起下廚享樂。（圖／品牌提供）

× ▲「卡娜赫拉的小動物吐司機」讓大小朋友一起下廚享樂。（圖／品牌提供）

▲「桂格養氣人蔘」超過百萬愛用者，帶給全家人養氣、補氣的最佳保健品。（圖／品牌提供）

× ▲「桂格養氣人蔘」超過百萬愛用者，帶給全家人養氣、補氣的最佳保健品。（圖／品牌提供）

超過百萬愛用者見證的「桂格養氣人蔘」，讓您天天養好氣、穩固精氣神，是帶給全家人養氣、補氣的最佳保健品。在2021年，讓「養氣人蔘新春限定組」完整補充好精神，精美家電作為飲食好幫手，雙重保健更安心，喜迎新春過好年。

▲桂格年終回饋忠實愛用者，加贈禮品多為知名品牌，價值從1,500元到近4,000元不等，相當豐富。（圖／品牌提供）