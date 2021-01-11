特企／稱霸七期最強2房　女神最愛的度假飯店宅

近年，深耕台中七期的興富發集團，主攻小宅市場，依照青年首購需求，以「黃金地段、豪宅規格公設、低自備」打造2-3房親民總價小豪宅，深獲市場肯定。位於七期生活圈的【市政愛悦】，享有新光三越時尚商圈，地處交通核心，鄰近科技園區、高鐵站等，得天獨厚的優勢條件，備受在地客喜愛，更吸引周遭衛星城市、住在蛋白區的購屋族慕名前來購買。

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俱樂部泳池飯店宅 在家才是真享受

人生就該住進美好時光裡，工作疲累回到家只想寵愛自己！國際七期台灣大道上，最時髦小豪宅【市政愛悦】，搶攻年輕首購族群絕對夠力！不僅有新光三越、秋紅谷、歌劇院、捷運市府站等，全台中最精華時尚商圈，大基地開發，面積達2,452坪，相較同區域2房產品，擁有更大空間，構築宜居、宜遊的度假村型社區。像是星光泳池、Lounge Bar、健身房、鐵板燒宴會廳、KTV、閱覽室等豪宅規格娛樂公設，讓更偏愛居家擁有高舒適性的活動空間，懂享受將生活過得多采多姿的青年享樂族，更愛留在家中過日子，款待親友也更有面子！





衛星城市購屋族 靠攏市中心蛋黃區





不僅生活機能好，七期更是商辦聚落，隨國家建設發展，軌道經濟捷運將通車、交通道路延伸等計畫逐步落實，【市政愛悅】的強項，就是位於交通核心點，近國道一號、74快速道路、高鐵站、台中科技走廊等，與科技產業與商圈地段緊密結合，南來北往到周遭衛星區域與城市，車程短十分便利。





基地位置鄰近快速道路、國道、未來還有雙捷運就是方便！興富發建設協理賴浚龍表示，前兩大主要客群是西屯區在地客以及彰化、南投、新竹等地的區外客，也有不少台中蛋白區，太平、大里、潭子、豐原等地的購屋族，頗有向市中心靠攏，置產住進核心蛋黃區的趨勢。其中也不乏親朋好友介紹，有地緣性而下手的雙北購屋族，顯見【市政愛悦】的超高人氣，遍佈全台灣。





低自備超優付！ 年輕人來圓夢住七期





台中七期，幾乎全民都懂的這裡就是豪宅代名詞，百坪豪宅至少千萬，甚至上億身價，才能入主的核心精華區！現在想在七期擁有一間房，興富發挺你輕鬆圓夢，【市政愛悦】主打2-3房輕豪宅，是七期生活圈中的稀有產品，搭配低門檻優惠付款方式，訂金到交屋2房只要自備「58」萬起，3房「78」萬起，就能入主七期台灣大道門牌，超越豪宅規格的五星度假社區，讓青年族能提早輕鬆住進市中心。





新年迎新見面會 市政愛悦女神來了!

【市政愛悦】如此完美動人的全齡產品規劃，此次也特邀以新時代女力、涉獵多元投資理財、與購屋客層相符的金鐘女主持人吳姍儒代言，她將於01/09(六)下午2點在大遠百旁的接待會館，舉辦女神降臨見面會，親臨現場近距離與粉絲互動。