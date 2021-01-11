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關島「人道包機」傍晚抵台　莊人祥：載54旅客大多是國人

記者賴志昶／台北報導

2021-01-11 14:42:19

▲今（11）日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥舉行臨時記者會，說明新增6例境外移入COVID-19病例等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲今（11）日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥舉行臨時記者會，說明新增6例境外移入COVID-19病例等事宜。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（11）公布，今傍晚將有一架來自美國關島的「人道包機」返台，上頭共有54位旅客，大多數為國人，其中有5位是需要就醫的民眾。
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莊人祥表示，今日傍晚會有一架自關島的人道包機返台，共有54位旅客，分為一般旅客與醫療需求旅客，其中一般旅客比照一班入境程序，沒有症狀者送居家檢疫，若入境前14日有症狀則採檢後送集中檢疫所；若有醫療需求的旅客，得事先與醫療院所進行溝通，入境後經機場檢疫人員確認後，即送往指定的醫院。
莊人祥指出，該人道包機由外交部主導，經費部分他不得而知；其中大多數都是國人，有些是沒工作後回台，有些是有醫療需求，入境時一樣得要持有陰性報告，而醫療部分有經過衛福部專家的專業考量；據了解，其中有5位需就醫的旅客，另有4位是陪病家屬，其中就醫原因是腫瘤切除、心律不整、肥胖等疾病。

莊人祥強調，關於國際醫療需求的救援，他們都有相關規定在網頁上，可供各界參考，主要是我方醫院願意接這樣個案，再經過衛福部專家的專業考量，之後就能夠成行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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