真理封台文館引怒火！學生團體串聯發4訴求護台文聖地

日前，真理大學麻豆校區台灣文學資料館遭校方換鎖封館，爭議持續延燒，除了許多文壇大老紛紛譴責校方，真理大學學生會、台灣學生聯合會等學生團體今（11）日也在真理大學召開記者會並提出4大訴求，除了要求真理校長陳奇銘道歉外，在爭議未解之前應暫緩台灣文學資料館北遷的相關工作。

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台灣文學資料館名譽館長、教授張良澤在去（2020）年12月29日因校方無預警更換該館門鎖，導致張良澤許多館藏史料和手頭工作都無法取得及進行，甚至連個人物品都無法取出，團體召集人、真理大學學生會前會長高崇倫痛批，校方人員如此之舉措，形同將張良澤從其一手耕耘、守候的台灣文學聖地「掃地出門」。

高崇倫進一步說明，真理大學校史可追溯至1882年，長期以來「歷史文化」就是學校的精神價值，然而校方竟以此種粗魯的手段迫害一位在台灣文學界耕耘數十年的文史工作者，還期望使用鍾肇政先生之手稿置於招生宣傳影片內，學生會深感不齒並嚴正譴責校方的蠻橫作為。





而今日記者會相關團體也提出4大訴求，包含要求陳奇銘鄭重向張良澤公開道歉、在爭議未解前暫緩台灣文學資料館北遷工作、校方應尊重校務討論程序與學術自由與校方應尊重台文史工作者耕耘成果，切勿輕率對待珍貴史料資產。



▲真理大學學⽣會會長劉文琳表示，學生會要求校方，將台灣⽂學資料館北遷事宜，正式在校務會議中充分討論。（圖／記者黃仁杰攝,2020.01.11）

真理大學學⽣會會長劉文琳表示，自己相當震驚，為了瞭解事件全貌，也私訊了陳奇銘與台南校區⾏政處長黃瓊恩，但非常遺憾的兩位都未回覆。，「真理校方應該要能互相尊重且理性溝通，學生會要求校方，將台灣⽂學資料館北遷事宜，正式在校務會議中充分討論。」





台灣學生聯合會理事馬梓祐指出，「高等教育是對社會共同體重塑、使之進步的場所，本應穩健治理、理性進步，然而粗暴對待備受敬重的學術工作者的真理大學，並未有高教責任的自覺」，校方對於遷校、財產處分等都應該與學生和教授充分的溝通，也警惕高教轉型退場過程中，正在盤點資產、思考員額裁減等類似事件的各大專院校，能以此為鑑。





台文系系學會代表蔡昀展則說，該館大部分手稿及史料，都是張良澤用盡畢生、努力爭取這些寶貴的史料在真理大學珍藏，不少書信也都是作家以及其後代，看在張良澤的誠意上，才同意交給該館保管。

「如今蔡昀展受校長如此糟蹋，身為台文系的一分子，應當團結保護台灣文學的重要資產，更不能讓張良澤這樣的文化保護者受到迫害」，蔡昀展指出，甚至連台文系主任錢鴻鈞也說，自己也是看報紙才知道，讓學生不禁質疑，校方是否假為台文師生爭取利益之名，做強拆台文資料館之實。