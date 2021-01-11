議員批炒作土地也能拿停灌補償　市府：不符規定不予補助

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朱珍瑤也引據媒體報導表示，航空城在去年11月9日公告徵收，之後土地就無法過戶移轉，但在公告徵收的前2天竟然湧入上百億元交易額，以航空城土地徵收補償經費為2647億元，其中約有4%金額是2天前湧入，換算下來約為105元，也就是說，若原地主不選擇配地，而是選擇領錢的話，政府需提出105億元補償金給地主，朱質疑，政府提出的補償金就超過百億元，外界若要買這些土地，當然要付出更大的代價。
朱珍瑤痛批，航空城計畫範圍內的土地才剛過戶，鄭文燦就急著給這些炒地皮的人送紅包，而且還是使用國庫因為抗旱付出的錢，著實令人不齒；事實上，航空城的原始地主不到3成，此次區段徵收面積約2700公頃，買賣炒地皮者超過1500公頃，以每公頃補助8.2萬元計算，政府要付出1.23億元，這些都是民脂民膏，她強烈反對炒地皮者也能領取休耕補助。
另一位藍營議員徐其萬也與大園多位里長現身表達對於停灌補償的疑慮，徐表示政府提出的補償金是針對實際耕作者發放，但當地農民的心聲其實是希望能繼續耕作，否則有很多人新購的農機具一台兩三百萬，卻因為政府一句「停灌」，讓已經付出去的投資成本血本無歸，政府補償金根本無濟於事。
針對朱珍瑤的指控，市府發言人、新聞處長詹賀舜表示，依據土地徵收條例及農委會相關函釋等規定，除已發給補償費或主管機關已核定發給抵價地者外，被徵收土地所有權人仍可向相關單位申報休耕轉作、停灌補償等相關業務，今年農委會公告桃園市第一期稻作休耕停灌補償，一樣要依照規範進行。
此外，依照停灌補償規定申請後，仍須經由現地勘查認定是否得予補償，若申請後不符勘查規定者，也不予以補償。詹賀舜強調，無論是停灌補償、休耕補助等都有相關規範，農委會農田水利署在桃園市的兩個管理處各工作站同仁受理申請，必須符合條件，並不是議員單向認為只要申請就可以獲得補償或補助，也不得重複請領相關補償費用。