Tag人物／療癒系六十年豬腳飯 傳承兩代政界名人最愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
二代豬腳店老闆鄭德風，自79年退伍後至今約30年的時間，堅持每天6點開始備料，若非這麼早起，恐怕將無法應付中午就蜂擁而至的人潮，這樣的作息也成為一種自然而然的習慣，尚未中午，台北車站北門旁即飄散著濃郁的滷汁香味，客人接踵而至聞香下馬，裡頭不少是從第一代老闆就開始光顧的常客，他們對這入口即化的豬腳滋味流連忘返，一吃就超過30年，扒這一碗豬腳飯，已不再是單單求一餐溫飽，更多的老客人藉著這個味道，緬懷起與家人的往日光景，熱熱的豬腳飯、滿滿的療癒感。
老店品項不多，招牌上寫著大字：豬腳、東坡肉以及虱目魚肚，三項就是店內活招牌，無一不是明星商品，鄭德風老闆談及自家的豬腳，製程工法是費工的不得了，自家滷豬腳與市面上最大的不同，就是他們家是採用整隻豬腳下去滷，為了確保豬腳每一寸皆能入味，豬腳滷到肉有6、7分熟後，緊接著沖泡冷水、去骨，再切片回鍋再滷一次，這樣反覆的工法相當耗時、費工，但老闆至今依然堅持每個繁瑣步驟，這或許就是別人無法取代的獨家技術。
30年來，鄭德風堅守老店，照片中剛退伍的少年，一轉眼三個小孩已經長大成人，「爸爸平常就一個撲克臉」、「他堅持味道不能跑掉」，在店內幫忙的兒子鄭孟杰印象中的父親，即使平常話不多，但父親的原則非常清楚，要他尊重每一位遠道而來的用餐客人，用心維持豬腳的美味，就是經營老店最大的責任。
「因為我爸爸是外省第二代、從小我就跟在爸爸身邊學滷豬腳」，鄭德風用「芋仔蕃薯」（外省與本省結合的第二代）介紹自己，回想自己接手豬腳店以來，生意有好有壞，經歷過1997年口蹄疫爆發，靠豬腳飯養家糊口的鄭德風面對人心惶惶的氛圍，也得咬緊牙關撐下去，「其實沒有想到要放棄，而是一直想說如何改變」，鄭德風守住老父親的味道，慕名而來的客人越來越多，北門旁的豬腳飯鄭德風一家獨大，就連政治名人馬英九、郝龍斌皆為座上賓，看著自己與時任台北市長的前總統馬英九合照，老闆風趣表示「馬前總統是我的幸運星，他一來我的生意就變好了！」一切的辛苦堅持，到今天小有成就，鄭德風感恩的說：「有些人辛苦未必有代價，但我們的辛苦是有代價的！」
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。
*店家資訊*
鄭記豬腳飯地址：台北市中正區延平南路22號
營業時間：1100-2000 (中間不休息)