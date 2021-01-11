終於准了！達成協商 世衛專家週四赴中國查新冠起源
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-11 15:05:43
新冠肺炎荼毒全球一年有餘，關於病毒溯源的工作也一直在進行。最先於2019年底爆發疫情的中國，原先包含世界衛生組織（World Health Organization, WHO）在內，各國不少研究團隊都有意立刻前往調查，以利於抗疫工作。不過有關申請一波三折，中國官方直到今天(11日)才宣布世衛專家團隊即將抵達當地的消息。
綜合外媒及陸媒報導，中國國家衛生健康委員會宣布，世衛一支負責調查新冠病毒起源的10人團隊，將於本月14日抵達中國，但具體行程細節則尚未公布。據悉世衛小組原先打算於本月初就入境，但因缺少北京核發的簽證而延遲。當時中國當局的回覆是，專家組赴當地需履行必要程序且作出相關安排，雙方正在協商當中。
面對專家團隊入境受阻，世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)曾罕見公開的表達不滿，對北京遲遲未批准代表團入境許可一事感到相當失望。
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