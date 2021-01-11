美軍方警告　拜登就職日須防範進一步威脅

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華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）10日致信國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf），要求加強安保，「鑒於國會大廈的混亂、傷亡，20日的第59任總統就職典禮需採取與以往截然不同的方式。」





鮑澤並要求聯邦調查局（FBI）需向負責維安機構與人員提供每日情報簡報，另外國家公園管理局應取消11日至24日期間的所有公眾集會許可證，且不再發出新的許可證。

▲華盛頓市長鮑澤要求，第59屆總統就職典禮需要採取與以往截然不同的方式，以維安全。（圖／翻攝Twitter）

此外，鮑澤同時建議，國土安全部應將國會大廈與場地納入安全範圍，克勞表示，執法部門與國防部已經作好應對小規模暴力的準備，並建議麥卡錫加強審查就職典禮的安保人員，以確保他們不會「同情恐怖分子」，而麥卡錫也同意採取「額外措施」。