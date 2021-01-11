美軍方警告 拜登就職日須防範進一步威脅
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-11 15:55:19｜2021-01-11 15:56:39
美國總統川普（Donald Trump）支持者6日衝入國會大廈，舉世震驚，據統計目前已有25起恐怖主義案件被立案調查，另外，美國一名民主黨眾議員透露，陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）曾在談話間向他表示，潛在恐怖份子可能在拜登（Joe Biden）就職典禮當天，發動進一步的恐怖威脅。
美國第59屆總統就職典禮將在20日登場，根據《彭博社》報導，美國陸軍部長麥卡錫向民主黨眾議員克勞（Jason Crow）表示，目前已查獲長槍、汽油彈、爆炸裝置等，這些都代表可能有一場更大的災難。
華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）10日致信國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf），要求加強安保，「鑒於國會大廈的混亂、傷亡，20日的第59任總統就職典禮需採取與以往截然不同的方式。」
鮑澤並要求聯邦調查局（FBI）需向負責維安機構與人員提供每日情報簡報，另外國家公園管理局應取消11日至24日期間的所有公眾集會許可證，且不再發出新的許可證。
此外，鮑澤同時建議，國土安全部應將國會大廈與場地納入安全範圍，克勞表示，執法部門與國防部已經作好應對小規模暴力的準備，並建議麥卡錫加強審查就職典禮的安保人員，以確保他們不會「同情恐怖分子」，而麥卡錫也同意採取「額外措施」。