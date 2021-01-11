台股再寫新高收15557點 三大法人賣超近19億元
記者許家禎/台北報導
2021-01-11 15:48:20
台北股市今（11）日上沖下洗，盤中幾度來到盤下，但靠著聯電、聯發科股價發威，指數拉尾盤，終場漲93點，收在15557點，再度改寫歷史新高，漲幅0.6%，成交金額新台幣3235億元。三大法人中，外資及陸資賣超15.86億元、自營商賣超5.75億元，投信買超2.62億元，合計三大法人賣超新台幣18.99億元。
權值股台積電今日大多時間回檔，不過買盤敲進，翻紅漲4元，漲幅0.7%，收 在584元續創天價。台積電本周四將舉行法說會，關注5奈米、3奈米等先進製程進度，且市場看好今年資本支出可望提升至220億美元，也讓帆宣、弘塑、京鼎、辛耘、精測等台積電設備廠漲幅達2到4%。聯電周六發生跳電，影響些微部分產能，今股價不降反升，終場漲2.15元，來到50元大關，漲幅近5.5%。鴻海終場雖跌0.46%，但其他鴻家軍表現不俗，如廣宇、鴻準飆漲停，建漢漲6%，正達、京鼎、乙盛、樺漢漲1到2%。至於航運族群亮眼，中航、慧洋漲停，台航、裕民、長榮、新興、陽明、萬海漲3到5%。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在資金面，要留意的是短期籌碼面主要留意外資是否持續的買超。長期則必須觀察美國的貨幣政策是否維持寬鬆。但由於去年基期低，市場普遍期待今年經濟和企業獲利將有正向表現。他認為，許多科技零組件仍供不應求、缺貨漲價，預期科技股展望仍正向。儘管第一季淡季不淡預期已反映在股價上，但第二季供需持續吃緊，有些族群能見度甚至已到第三季甚至未來一年。