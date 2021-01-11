環團永續環境評比 台中市獲5A全國第一
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-11 15:54:02
台灣環境保護聯盟針對全國22縣市進行「2019永續環境施政」評比，今(11)日公布最新成效評比結果，台中市在「能源轉型及氣候變遷」、「公害防制及公共設施」、「國土規劃及生態保育」、「環境管理」及「整體綜合評比」5項指標，全獲A級優良，與台北市、新北市並列全國第一。
環保局長陳宏益表示，該聯盟評比2019年各縣市表現，台中多項指標自2018年B級進步為A級，評比特別肯定台中推動再生能源，包括能源轉型及綠能發展，朝減少空污、穩定供電、保護環境等目標持續努力，此次評比全A級是對台中莫大的鼓勵。陳宏益強調，推行「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略、對症下藥解決空污，全力發展綠能永續宜居台中，讓台中市PM2.5平均排放濃度從107年18.8微克、降至108年17.7微克，109年再降至15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，市府將持續努力改善空污，提供市民良好環境品質。環保局指出，該聯盟評比已邁入第五年，此次有3縣市達5A等級（整體綜合評比及四項指標），分別為台中、台北及新北。市府將持續推動環境改善工作，除要求大型固定污染源減煤減排外，也推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠排污、加強跨縣市空污治理等。