酒醉男買農藥爭奪戰　霧峰警箭步衝搶下

台中市霧峰警分局成功派出所副所長王奕程及警員林奎言今(11)日上午在派出所內執勤時，見一民眾慌張的跑進派出所求救，告知警方農藥行有一酒醉男子要買農藥，且一拿到農藥罐就要打開來喝，店家擔心出事現正積極阻止，展開與酒醉男子你拿我搶之農藥爭奪戰，店家擔心無法應付，故請其他客人至派出所向警方求救。

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警方立即趕往現場，該名酒醉洪姓男子正拿起手邊其中一罐不明農藥欲一飲而盡，警方迅雷不及掩耳的一個箭步衝上前將農藥罐搶下，洪姓男子遭警方阻止後，情緒仍激動不已，警方為求安全直接將其帶至派出所安撫休息並聯繫家屬。

經了解75歲洪姓男子，近日可能因家庭因素才會一時想不開，家屬表示他平日狀態、生活一切正常，且滴酒不沾，但近日確實憂鬱悶悶不樂，才會有輕生的念頭；家屬亦表示會多加關心留意他的狀況，並對警方立即協助表達萬分謝意，衷心感謝警方順利阻止一場家庭悲劇發生。

霧峰分局長陳家銘表示，自殺不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。