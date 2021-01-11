蘇揆屏東端大菜　陳其邁：南部科技廊道正在成形

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另外，加上去年下半年開始陸續有全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋、全球半導體封測領導廠日月光、被動元件龍頭國巨、全球第三的半導體介面廠穎崴、日商半導體內襯儲槽大廠華爾卡、德商半導體沉積材料默克（Merck）等世界大廠陸續來高雄，當放上屏東科技園區這塊拼圖，逐步成形的南部科技廊道勢必成全台最有價值的科技聚落。
陳其邁表示，未來不僅高鐵南延，捷運也將一路到底延伸到東港、大鵬灣，加上國道7號從仁武直達林園，將構築更完整的高屏交通路網，帶動兩地產業發展以及觀光交流。
陳其邁指出，市府將持續推動亞洲新灣區的5G AIoT創新園區、高雄軟體園區二期開發，加上今（11）日「海洋科技產業創新專區」啟用，都將帶動高雄創新科技及離岸風電產業鏈新一波革命，去年底市府也超前部署成立「5G AIoT國際大聯盟」及「綠電推動專案小組」，未來高雄將成為兼具智慧科技與綠能永續的先進城市。
高雄市經發局長廖泰翔表示，目前市府積極配合中央亞洲高階製造中心、半導體先進製程中心政策，積極向相關大廠招手落腳高雄，去年陳其邁更領先全台創設「投資高雄事務所」，透過專案經理提供投資企業單一窗口服務，不論在行政協助、單位協調等方面，都將以專人專案的方式，全程陪伴並協助廠商解決問題，讓廠商可以用最快速度落地高雄，現在投資高雄正對時！