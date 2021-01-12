林俊逸生日收大紅內褲　趙詠華期待想看猛男秀

趙詠華與林俊逸首次搭檔，即將在3月27日於台北國際會議中心舉辦「華逸登場」演唱會，2人為了演唱會宣傳最近勤跑通告，日前得知1月11日生日的林俊逸將過41歲生日，趙詠華特別與工作人員一起為他慶生，除了獻上大蛋糕外，還送上喜氣滿滿的大紅色的招牌內褲，讓看到大SIZE四角內褲的林俊逸瞬間噴笑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 趙詠華得知林俊逸11日生日，特別與工作人員串通幫他慶生，工作人員送上紅色四角內褲當禮物，趙詠華因為知道林俊逸愛運動及愛貓，所以送給林俊逸運動頭巾及手工貓用領巾，趙詠華表示：「我期待看到『猛男秀』！」趙詠華之所以會送貓用領巾給林俊逸，是希望先前因為寵物貓過世，不敢再養貓的他能早日再續貓緣，沒想到林俊逸一收到領巾，竟然回憶上心頭頓時流下男兒淚。此外，林俊逸也透露，以前曾經收過一棵樹當生日禮物，他解釋：「最後實在沒有辦法帶走，只能捐給場館。其實會希望歌迷能把送禮物的錢省下來，用來買票支持現場演出。如果沒有演出的時候也可以捐給一些公益團體，大家一起做善事。」▲▼林俊逸（上圖左、下圖）慶祝41歲生日。（圖／FGC遠雄創藝提供） 黃立行與交往11年女友被野生捕獲 網驚呆：還在交往！小A辣發現亡父竟是鐵粉 失聯多天崩潰痛哭澳職／前義大曼尼因健康因素 被藍襪隊釋出