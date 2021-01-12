林俊逸生日收大紅內褲　趙詠華期待想看猛男秀

趙詠華與林俊逸首次搭檔，即將在3月27日於台北國際會議中心舉辦「華逸登場」演唱會，2人為了演唱會宣傳最近勤跑通告，日前得知1月11日生日的林俊逸將過41歲生日，趙詠華特別與工作人員一起為他慶生，除了獻上大蛋糕外，還送上喜氣滿滿的大紅色的招牌內褲，讓看到大SIZE四角內褲的林俊逸瞬間噴笑。

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趙詠華得知林俊逸11日生日，特別與工作人員串通幫他慶生，工作人員送上紅色四角內褲當禮物，趙詠華

此外，林俊逸也透露，以前曾經收過一棵樹當生日禮物，他