NFL／布朗奪近26年季後賽首勝 詹皇發文用經典一幕致敬
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-11 16:46:06
克利夫蘭布朗隊今天在NFL季後賽外卡戰以48:37擊敗匹茲堡鋼人隊，贏得自1995年以後在季後賽的首勝。而雖然已經轉隊到湖人效力，不過「詹皇」LeBron James依舊關心克里夫蘭的體壇大小事，今天布朗獲勝後，他也在個人IG上發文慶祝。
鋼人是NFL傳統強隊，不過今天的比賽卻打得荒腔走板，明星四分衛Ben Roethlisberger首節就發生3次失誤，甚至還讓對手直接抄截達陣，布朗迅速建立起28:0的巨大優勢。雖然鋼人在那之後急起直追，一度追近分差到只剩12分，不過布朗靠著Baker Mayfield和Nick Chubb連線，完成本場第3次達陣，最終穩穩地將勝利放進口袋。布朗上一次在季後賽取勝已經是遠在1995年1月1日後的事了，而作為克里夫蘭當地出生的運動員，James今天也與有榮焉，他在社群網站上發文，並配上2016年自己幫助克里夫蘭騎士奪得隊史受冠的經典畫面，來表達自己的心情：「克里夫蘭這是獻給你們的！(Cleveland, this is for you！)」