首爾看守所群聚感染破千　爆內部囚犯「確診也無法假釋」

韓國在2020年12月傳出首爾東部看守所群聚感染事件，至今累計近千例確診者，除遭爆口罩發放數量不足、重複使用外，所內隔離方式也堪憂，有囚犯家屬表示，疾病管理廳指示以8人一間的方式隔離確診者，空間嚴重不足。根據韓媒報導，所內流傳一份文件，告知「即使囚犯確診新冠肺炎，也不會進行假釋、暫緩執行等相關程序，所有治療、管理都由所內專門處理。」

我是廣告 請繼續往下閱讀