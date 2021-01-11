首爾看守所群聚感染破千 爆內部囚犯「確診也無法假釋」
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-11 17:23:10
韓國在2020年12月傳出首爾東部看守所群聚感染事件，至今累計近千例確診者，除遭爆口罩發放數量不足、重複使用外，所內隔離方式也堪憂，有囚犯家屬表示，疾病管理廳指示以8人一間的方式隔離確診者，空間嚴重不足。根據韓媒報導，所內流傳一份文件，告知「即使囚犯確診新冠肺炎，也不會進行假釋、暫緩執行等相關程序，所有治療、管理都由所內專門處理。」
首爾東部看守所近期透過文件通知受刑人，「若傳出受刑時確診新冠肺炎，將不會進行暫緩執行刑罰等相關程序，所有治療、管理將由所內專門處理；就算是出獄者，也得在所內接受管理，直到所有治療結束為止。」相較於日前韓國法務部長秋美愛（추미애）在臉書上發文，為看守所群聚感染事件致歉，表示將「進行暫緩執行等措施，並盡快降低所內收容囚犯的密度」，看守所這樣的文件無疑是自打嘴巴。對於囚犯抗議以及外部質疑，首爾東部看守所表示是「為了防範確診這樣的理由被濫用」，先前決定暫緩執行部分受刑人刑罰時，傳出有人為了出獄或暫緩執行刑罰，竟然故意不配戴口罩，嚴重違反防疫規則。為能及時阻止這種不恰當的行為，才會向所內的受刑人發佈通知文。」
據《韓聯社》報導，截至11日止，韓國累計確診6.9114萬例，儘管近日疫情稍趨緩，韓國境內疫情仍不容輕忽。
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