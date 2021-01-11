NBA／柯瑞超「鐵」追平勇士隊史尷尬紀錄 直呼：忘記吧
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-11 17:14:40
勇士當家球星「咖哩小子」Stephen Curry上周瘋砍62分締造生涯新高，今(11)日遭暴龍嚴加看防，整場16投僅2中，追平勇士隊史尷尬紀錄，賽後受訪Curry也無奈要大家「忘記吧。」
暴龍總教練Nick Nurse今天賽前還特別透露要用Box-1戰術封鎖Curry，果真影響到這位神射手，出賽38分鐘，16投僅2中，包含三分球10投1中，拿下11分，外帶9籃板6助攻。Curry此役命中率僅12.5%，同時還追平了勇士隊史過去20年單場最少出少15次的最低命中率記錄，過去好搭檔「K湯」Klay Thompson，退役球星David Lee和Baron Davis在效力勇士期間都有過此尷尬紀錄。
賽後訪問時Curry不免俗被問到投籃狀況，要大家不要再提了，「快忘了這件事吧！」話鋒一轉表示防守更重要，「如果我們的防守沒有走在正確的方向，我們是贏不了這場球的。」勇士今天靠著7人得分上雙的團隊表現，加上最後一波攻擊Curry傳給「柯瑞妹夫」Damion Lee要到犯規，他兩罰俱中幫助球隊反超，以106:105險勝暴龍。