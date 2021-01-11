雙港城市首長浪漫遊高雄　陳其邁、林右昌簽署合作MOU

我是廣告 請繼續往下閱讀
基隆市長林右昌表示，基隆跟高雄一南一北，是台灣兩個最重要的港口，基隆港與高雄港同為台灣最重要的郵輪母港，也是國際的海洋城市，郵輪運具將兩市密切連結在一起，創造更多合作的可能性，現在有大型的國際郵輪從基隆出發到高雄，串接起兩個城市觀光合作一個非常好的一個機會，而且可以創造更多產值及附加價值，基隆跟高雄能夠手牽在一起
林右昌也笑說，陳其邁市長當選市長，高雄市民最高興之外，其實最高興是基隆人，因為陳其邁市長是基隆出生，所以也是基隆之光，身為他的兄弟也覺得與有榮焉，基隆能夠幫忙高雄，高雄也可以幫忙基隆，兩個兄弟海港城市共好共榮。
陳其邁則笑說，自己的確在基隆出生，住到兩歲才離開基隆，後來在長庚醫院實習的時候抽籤，不管怎麼抽都抽到基隆，跟基隆實在是很有緣，過去跟林右昌市長有很多一起工作的機會，自己在行政院當政務委員、他在院長辦公室，更神奇的是，自己擔任不分區立委時，還跟林右昌有一個聯合服務處設在基隆，顧高雄也要顧基隆。
陳其邁並讚林右昌，他的創意、對於城市的美學，可以說是所有的縣市首長裡面，是最具有開創性、跟最具有執行力，改變基隆風貌的一位市長，說他是點子王，一點都不為過，基隆港跟基隆，高雄港跟高雄的發展，逐步在港區跟市區的縫合速度越來越快，今年高雄跨年的活動也在港區附近舉行，如能夠再結合雙港之間的郵輪互相的這個往來，相信對於兩個城市的觀光對城市發展，絕對會發揮一加一大於二的效果。