名家論壇》黃至堯／位子越高的人腰彎得越低

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達爾文說過：「能夠生存下來的物種並不是最強的，也不是最聰明的，而是最能應對變化的。」
曾經聽說過一個故事，有一頭豬、綿羊和奶牛，被關在一起。一天，牧人將豬從畜欄裡捉了出去，豬大叫並強烈地反抗。綿羊和奶牛說：「我們常被牧人捉去，都沒有大呼小叫。」豬回應道：「他捉你們，只是毛和乳汁，但捉我，卻是命啊！」面對同一件事，每個人的想法和感受完全不同。
溝通不良、衝突的場景，往往因為大家所處位置不同，懂得換位思考，才有機會解決問題，唯有真正感受對方並理解對方的需求，才有可能提出有價值的解決方案。換位思考包括以下幾個觀點：
●自我觀點：自己的思想感受和需要
●對方觀點：採用對方的觀點，設身處地體會對方，建立同理心
●旁觀者觀點：抽離，客觀，以中立立場感受第一和第二間互動情況
●系統觀點：機構、團隊、行業等系統利益和運作方式作為決策依據
每個人都會有自己的想法然，試著放下自己的觀點想法，進入他人的位置從多角度思考事情，想想假如我是XXX，會有什麼想法？成功人士多能靈活採用不同的觀點看待事物，讓思想和行為更富彈性，增加更多資源。
（二）親和力
親和力是人際關係的潤滑劑，拉近人與人之間距離，方能建立互信。親和力是一種態度，可以透過後天努力培養出來。要點如下：
●專注聆聽
關注對方比關注自己更重要。讓對方感覺你的專注自然會讓自己更具吸引力和影響力。
一位曾遇到近代心理學大師佛洛德的人，這樣描述佛洛德傾聽別人說話時的態度：「我從沒見過這麼專注的人，有這麼敏銳的靈魂洞察和凝視事情的能力。他的眼光是那麼的謙遜和溫和，他的聲音低柔，手勢很少。但是他對我的那份專注，喜歡我說話的態度，即使我說得不好，還是一樣！」
●正能量、友善、誠懇
微笑可以傳遞「正能量」令緊張氣氛得到緩和。
幽默感也很重要，良好的氛圍，是成功溝通的關鍵因素。
誠懇的態度最能打動人心，它需要我們打開心扉，用心與人接觸。
成功的人總是真誠的讚美他人，你會發現當你讚美他人的時候自己會更快樂。
位子越高的人腰彎的越低，換位思考會增加你的深度，而親和力決定了你的高度，同時有深度與高度才能成為老闆最需要的人！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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