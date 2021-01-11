名家論壇》單厚之／如果臉書刪了蔡英文的帳號

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川普的處境當然是咎由自取，不值得同情。但在社群網路的時代，社群已經是所有公眾人物的必要配備，推特帳號被刪除、臉書被封鎖，相當程度就是判了川普的「政治死刑」，永遠不得翻身。一個現任的美國總統、當下仍然是全世界最有權力的人，居然會遭遇到這樣的情況，仍然讓人難以想像。
也才不久之前，川普還以行政命令要迫使抖音國際版（Tik Tok）下架。在川普的認知裡，顯然自己、美國政府才是社群平台主宰；但如今自己卻成為社群平台「祭旗」的對象，被社群平台判了「死刑」。
霸凌、歧視、消費，原本就是社群網路的重要組成，這些負面能量讓人凝聚、團結、對抗共同的敵人。這些負面情緒創造的流量，也遠比正面情緒大得多。
在川普出事之後，我們看到兩大社群平台增相加碼，推特先停川普帳號12小時、跟進的FB加碼到24小時，之後又再加碼到停用兩週、卸任後才解封，接著推特就乾脆砍了川普的帳號。我們甚至看到連google、蘋果也加入戰局，將川粉最大的社群「Parler」從商城下架。
我們根本無從判斷，社群平台對川普的制裁，究竟是出於正義，還是回歸社群霸凌本質？如果是出於正義，為什麼之前FB、推特沒有任何作為？又為何在川普沒有更大脫序言論的情況下，不斷加重了處分？而發表和川普相同言論的眾多川粉們，為何沒有遭到相同的處罰？
有些人拿媒體的「第四權」來解釋FB、推特的行為。但FB、推特的本質上並不是媒體，這些社群平台也一貫主張自己「不須、更不能為平台上的言論負責」。況且，如果依照「第四權」「守門者」的角色，應該是攔截虛假、不實的訊息，讓真實訊息能夠呈現，而不是以人廢言、全面封殺某一個人的言論。
當然，FB、推特刪帳號不是一天兩天了，只不是刪國家元首的帳號、全球最大國家元首的帳號，卻完全不是同一回事。這樣的作為或許符合「鄉民的正義」、符合當下全球的主流氛圍，但卻沒有任何學理基礎。
FB、推特將來是要扮演「第五權」，扮演全球秩序的糾察隊，刪除任何過激、民粹公眾人物的帳號嗎？目前看來顯然不是。但既然連川普帳號都能刪、都能凍了，將來其他小國政治領袖的帳號，他又有什麼不敢刪、不敢凍的理由？刪與不刪、凍與不凍之間的界線何在，至今誰也搞不清楚。
想像一下，如果將來的某一天，FB凍結了蔡英文的帳號，那是一個什麼樣的情況？我們的政府又能拿出什麼反制的作為？或許你會說「不可能」，但一個星期之前，也沒有人想過川普會有這樣的遭遇。
FB、推特的作為，留給全球所有國家一個課題：到底是國家能夠監管社群網路，還是網路巨人監管國家？這樣的問題，對台灣這樣一個小國尤其嚴峻。FB即便不封任何的帳號，單單在演算法上面有任何的偏袒或移動，對政治氛圍的影響都會極為巨大。 國家通訊傳播委員會（NCC）、文化部與其一天到晚想管東管西、關中天、禁童書，不如認真的去思考看看，究竟是自己在統治這個國家，還是網路巨人在統治這個國家？對於無所不在的社群網路，政府手中到底有什麼武器？
●作者：單厚之／資深媒體人
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