主張「一個中國」沒錯 王定宇強調：台灣不在裡面
新頭殼newtalk
2021-01-11 18:27:20
在美國川普政權交替之際，美國國務卿蓬佩奧宣布將全面解除美台交流限制，引起國際關注。不少人提出疑問，不知道這是否為交接前的突發奇想，或者此舉是否會惹怒中國，反而對台不利。此外，即將上任的拜登團隊傳出會遵守「一中政策」，對台灣會依照《台灣關係法》等法律架構。對此，民進黨立委王定宇強調「一個中國」沒有錯，他說，世界上當然是一個中國，但台灣前途及台灣不在一個中國裡面，這樣才是完整論述「一個中國」政策。
王定宇表示，美國與台灣交往限制的取消對台灣而言是好消息，代表雙方關係持續升溫，並否定此舉是突發奇想。他認為，近三年來台美關係一點一滴昇華到加強夥伴的關係，也陸續打破過去的禁忌，如先前駐美代表高碩泰進入國務院就打破了禁忌。至於川普政府此舉是否會惹怒中國，王定宇直言，中共對台灣什麼都生氣，無論是對外交朋友、購買自衛型武器，莫名其妙的憤怒已經是中共的常態，若因為中共的憤怒情緒，就改變我們該做的事情，反而讓台灣逐漸走進中國的陷阱，如此一來將更加危險。
王定宇指出，台灣拓展國際外交空間是為了全體國人，沒有黨派之分，過度強調中共的憤怒，反而中了他們的計，他強調，台灣拓展對美外交非常重要，對經濟、生活、安全與國防等議題都是重要的事情，彼此能夠進一步互動當然最好。
此外，對於拜登政府將遵守「一中政策」的消息，王定宇則認為一點沒有錯，他分析，從很多文獻中可以看到，美國並未將台灣事務放在一個中國裡面，遵守《台灣關係法》及相關法律，這些法律累積起來，就是打破自我設限的交往準則。
王定宇說，他尊重拜登政府處理國政的方式，但外交需要雙方共同努力，期待持續促進台美關係的升溫，在共同價值與利益下，讓印太地區更穩定，同時更加符合台灣的利益。新聞來源為Newtalk 新頭殼