關島人道包機抵台　衛福部證實「5位就醫旅客皆外籍」

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隨後，外交部發布新聞稿指出，本次入境我國旅客原登記54位，最後確認搭機共47人，其中有12位外籍，35位本國籍；醫療需求共有病患5人及家屬；醫療費用均是自負自籌、搭機費用自行負擔。
外交部表示，該班機是關島中華總會基於人道及當地人士醫療需求的考量，向中華航空提出包機申請，訂於1月11日往返台北與關島；駐關島辦事處基於人道救援及協助僑胞的立場，從旁提供必要的行政協助，並與關島政府協調包機抵離的各項事宜。
外交部指出，關島與台北間的直航班機，因受到武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，自去年3月起停飛至今，導致許多病情嚴重的關島病人無法依原訂計畫來台就醫；這次的包機將可以讓需要的關島病人及家屬來台就醫更加便利，而且相關安排已經獲得我國衛福部同意；搭乘包機入境的乘客，也將遵照疫情指揮中心現行防疫規定進行相關檢疫措施；外交部與駐關島辦事處將會繼續從旁提供必要的協助。
至於是什麼病症才需要緊急醫療包機來台？衛福部醫事司科長郭威中今傍晚向記者表示，這5位民眾分別患有癌症、心臟病以及高血壓等病症，由於不是本國籍人士，才需要特別申請醫療包機來台。
郭威中強調，這5名醫療專案入境者上在飛機前，需提供新型冠狀病毒的陰性證明，同時在抵台後也是依照一般檢疫流程，在機場進行採檢，之後才會送往指定的醫療院所治療。