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真理大學換鎖風波　張良澤：不要傷害到「台灣文學」

記者鄭婷襄/台南報導

2021-01-11 18:44:41｜2021-01-11 18:46:18

張良澤
▲真理大學麻豆校區的台灣文學資料館無預警遭換鎖封館，張良澤出面說明始末。（圖／記者鄭婷襄攝）
真理大學遭已故作家鍾肇政之子鍾延威踢爆，兩度換鎖將一手創建台灣文學資料館的82歲張良澤教授拒於門外，引發文史界譁然，雖然校方發出聲明稿，仍無法平息批評聲浪，張良澤教授今（11）日下午台南召開記者會，並懇請媒體若要報導請不要傷害到「台灣文學」這四個字，這是前輩們辛苦建構起來的。
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張良澤強調，對於批評和不同的意見自己絕對不會反擊，「台灣文學」這四個字，這是前輩們辛苦建構起來的，不要傷害到它，也不要傷害到真理大學的台灣文學系，這個系的創系主任就是張良澤，這個系就是張良澤的兒子，「可以打大人、但不要打我的孩子」。
張良澤表示，台灣文學資料館是在1997年，成立台灣第一個台灣文學系的同時成立的，學系招生資料館就開始開放，2002年因為資料越來越多，淡水寸土寸金，小小的空間已容納不下這麼多的資料，而校方也在麻豆買了一大塊便宜的魚塭地，並成立麻豆校區，資料館便跟著遷到麻豆校區，他也同意到麻豆打造另一片天地，1樓是學校圖書館，2樓便打通6間大教室變成不同時期的展示室。

▲張良澤召開記者會出面說明始末，湧入許多好友與支持者打氣。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲張良澤召開記者會出面說明始末，湧入許多好友與支持者打氣。（圖／記者鄭婷襄攝）
以前的校長到麻豆校區就會到資料館看看，因為就像回老家，但新校長上任後1年多來都沒來看過1次，過去每年至少還有3、5萬元的預算，還算勉強過得去，但現在卻一下子就變成零，這也沒關係，雖然不支薪，自己一個人，每天帶著一隻狗在座位上靜靜的寫稿也很快樂，從來不要求、計較什麼。

他說，去年11月30日是引爆點，辦公室突然來了兩位小姐，沒想到她們不是要參觀，說是校長叫她們來搬最好的、最珍貴的資料，事先完全不知情，也不認識，經詢問才得知是校本部圖書館人員，還說校長有意關閉，20多年來每一個展示室的鑰匙都是自己和助理保管，過兩天後就發現壞掉的大鐵門就鎖起來了。
張良澤指出，1月8日，得知一切的鍾延威說已經沒有辦法再忍，這件事情才會被披露出來，沒想到會引起社會這麼大的注目，校方昨日也派人將資料館的鑰匙送到自己的住處，但他決定將鑰匙退還，未來也不再是資料館的榮譽館長，只希望這些好不容易才彙整起來的資料與文物能夠被妥善安置。
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