真理大學換鎖風波　張良澤：不要傷害到「台灣文學」

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張良澤表示，台灣文學資料館是在1997年，成立台灣第一個台灣文學系的同時成立的，學系招生資料館就開始開放，2002年因為資料越來越多，淡水寸土寸金，小小的空間已容納不下這麼多的資料，而校方也在麻豆買了一大塊便宜的魚塭地，並成立麻豆校區，資料館便跟著遷到麻豆校區，他也同意到麻豆打造另一片天地，1樓是學校圖書館，2樓便打通6間大教室變成不同時期的展示室。
以前的校長到麻豆校區就會到資料館看看，因為就像回老家，但新校長上任後1年多來都沒來看過1次，過去每年至少還有3、5萬元的預算，還算勉強過得去，但現在卻一下子就變成零，這也沒關係，雖然不支薪，自己一個人，每天帶著一隻狗在座位上靜靜的寫稿也很快樂，從來不要求、計較什麼。
他說，去年11月30日是引爆點，辦公室突然來了兩位小姐，沒想到她們不是要參觀，說是校長叫她們來搬最好的、最珍貴的資料，事先完全不知情，也不認識，經詢問才得知是校本部圖書館人員，還說校長有意關閉，20多年來每一個展示室的鑰匙都是自己和助理保管，過兩天後就發現壞掉的大鐵門就鎖起來了。
張良澤指出，1月8日，得知一切的鍾延威說已經沒有辦法再忍，這件事情才會被披露出來，沒想到會引起社會這麼大的注目，校方昨日也派人將資料館的鑰匙送到自己的住處，但他決定將鑰匙退還，未來也不再是資料館的榮譽館長，只希望這些好不容易才彙整起來的資料與文物能夠被妥善安置。