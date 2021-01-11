NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

百貨疫後求生！過年檔期卻縮短　看準這族群先搶一波商機

記者許家禎/台北報導

2021-01-11 18:55:21

▲新光三越今年春節檔期「金牛卡利HIGH」即將於1月14日到2月21日登場，跟去年相比，天數縮短整整7天，但回饋力道加強。(圖／記者許家禎攝，2021.1.11)
▲新光三越今年春節檔期「金牛卡利HIGH」即將於1月14日到2月21日登場，跟去年相比，天數縮短整整7天，但回饋力道加強。(圖／記者許家禎攝，2021.1.11)
百貨零售業在2020年疫情下波濤洶湧，下半年消費力道才慢慢回升，但國際變種病毒來勢洶洶，雖然國內防疫有成，但難免有隱憂。新光三越坦言「消費力道沒問題，但民眾消費心理有不確定性」，因此今年上半年雖然相對樂觀，但仍抓緊時機要先搶下春節財，針對會員扣點數有機會將6台賓士開回家。強調今年檔期雖然較去年少了7天，但活動內容更靈活，還有240萬卡友支撐量體，全台業績目標有機會達到96億元，年增1成。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新光三越指出，去（2020）年上半年零售業績回落，下半年消費力道回升，觀察其中，珠寶名品表現最好，下半年成長2到5成，家用家電類、運動與健身產品也成長1成。而今年春節檔期「金牛卡利HIGH」即將於1月14日到2月21日登場，跟去年相比，天數縮短整整7天，但回饋力道加強。
新光三越表示，因為疫情關係，現在幾乎每個檔期都準備許多方案，未到最後期限關頭絕不出手，而這次檔期縮短，主要是想讓活動更集中火力，像是去年配合銀行只有8家，但今年增至11家，推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4%、滿6萬元回饋5%、滿20萬元6%電子禮券；其中自家行動支付更擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡消費任一單筆達3,000元再加碼1%、最高7%回饋。

針對會員部分，也自1月26日至1月31日推出過去未見的活動規模，將天天送出一台價值超過178萬的賓士最新GLA，共有6台百萬名車等著民眾開回家。只要扣會員點數1點，就能獲得1次抽獎機會，點數扣越多中獎機會就越高，民眾透過APP平台就能看到每天有多人少參加抽獎，同時新增「點數專區」網羅300多項人氣商品與美食，供會員扣點獲得或加價兌換。

新光三越透露，去年下半年景氣回溫，讓全年業績些微成長，也所幸這近一年下來，疫情也推升APP平台以及自家電子支付的使用人數！目前全台共有240萬卡友，其中有140萬（占6成）是APP會員，而140萬APP會員中又有5成會使用自家SKM PAY。
因此針對卡友、會員推出活動，看好240萬卡友將慢慢增進品牌黏著度，因此即便這次春節檔期較去年少了7天，但全台業績目標有信心達到96億元，年增1成。至於今年下半年景氣如何？業者認為，依照指揮中心之前表示三、四月會進疫苗，若要達到7成人口接種對全國產生保護力，至少也要等到年底了。下半年景氣或許還無法確定，但至少國內防疫有成下，上半年與去年相比仍是相對樂觀的。
關鍵字

NOW民調中心

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀