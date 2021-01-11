百貨疫後求生！過年檔期卻縮短　看準這族群先搶一波商機

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新光三越表示，因為疫情關係，現在幾乎每個檔期都準備許多方案，未到最後期限關頭絕不出手，而這次檔期縮短，主要是想讓活動更集中火力，像是去年配合銀行只有8家，但今年增至11家，推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4%、滿6萬元回饋5%、滿20萬元6%電子禮券；其中自家行動支付更擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡消費任一單筆達3,000元再加碼1%、最高7%回饋。
針對會員部分，也自1月26日至1月31日推出過去未見的活動規模，將天天送出一台價值超過178萬的賓士最新GLA，共有6台百萬名車等著民眾開回家。只要扣會員點數1點，就能獲得1次抽獎機會，點數扣越多中獎機會就越高，民眾透過APP平台就能看到每天有多人少參加抽獎，同時新增「點數專區」網羅300多項人氣商品與美食，供會員扣點獲得或加價兌換。
新光三越透露，去年下半年景氣回溫，讓全年業績些微成長，也所幸這近一年下來，疫情也推升APP平台以及自家電子支付的使用人數！目前全台共有240萬卡友，其中有140萬（占6成）是APP會員，而140萬APP會員中又有5成會使用自家SKM PAY。
因此針對卡友、會員推出活動，看好240萬卡友將慢慢增進品牌黏著度，因此即便這次春節檔期較去年少了7天，但全台業績目標有信心達到96億元，年增1成。至於今年下半年景氣如何？業者認為，依照指揮中心之前表示三、四月會進疫苗，若要達到7成人口接種對全國產生保護力，至少也要等到年底了。下半年景氣或許還無法確定，但至少國內防疫有成下，上半年與去年相比仍是相對樂觀的。