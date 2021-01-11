宏都拉斯外館再傳確診　領務服務改線上預約制

新冠肺炎全球持續擴散，繼巴拉圭之後，我國又一拉丁美洲外館失守。外交部今（11）日表示，宏都拉斯大使館又一人員確診新冠肺炎，駐宏國外館人員全面改採居家辦公，自9日起，領務服務也調整為預約制。

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外交部表示，我國駐宏都拉斯大使館一名人員於7日確診新肺炎(COVID19) 後，在隔天（8日）經駐館安排全體館員眷進行PCR檢測後，另有一名人員確診，目前並無其他症狀，已依規定居家隔離中。為維護同仁健康，駐館目前已請全體人員居家辦公2週，將於本月22日再次安排全體館員眷進行第二次PCR檢測。

外交部指出，駐宏都拉斯大使館已自8日起暫停對外開放至22日，並進行辦公環境的深入消毒，人員全面改採居家辦公。另自9日起，領務服務調整為預約制，民眾如有領務需求，可至駐館領務專區查詢相關申請文件及程序，並請事先備妥相關文件掃描電子檔寄至駐館信箱hnd@mofa.gov.tw，並同步確認及預約送件時間。



