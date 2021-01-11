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男星、小三同奪視帝、視后　正宮坐台下臭臉眼神死

記者吳雨婕/綜合報導

2021-01-11 19:05:27

王浩信與蔡思貝曾鬧出婚外情。（圖／翻攝TVB USA Official YouTube）
▲王浩信（左圖）與蔡思貝曾鬧出婚外情。（圖／翻攝TVB USA Official YouTube）
香港TVB電視台昨（10）日晚舉辦「萬千星輝頒獎典禮2020」活動，視帝、視后分別由王浩信、蔡思貝拿下。而尷尬的是，2人曾經在4年前鬧出婚外情，在昨晚王浩信領獎時，正宮陳自瑤也在現場，被拍到她面無表情，引起熱議。
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王浩信花邊新聞從婚前就時常登上媒體版面，在2011年與陳自瑤結婚後，狀況也沒因此改善，包含陳冠希舊愛謝芷蕙、許志安小三黃心穎都與他傳過緋聞。在2017年時，王浩信因為拍攝《踩過界》與蔡思貝相識，之後便傳出2人一起去火鍋店的VIP房，10幾分鐘都沒出來，以及他多次開車夜訪蔡思貝香閨等。
也因為如此，王浩信、陳自瑤離婚傳聞甚囂塵上，但都被王浩信否認。而在昨晚的典禮上，王浩信致詞時提到：「我要謝謝我家人，謝謝YoYo（陳自瑤），感謝你這麼細心照顧女兒。」沒想到鏡頭轉向陳自瑤，意外拍到陳自瑤面無表情、眼神死，讓網友封為「本次頒獎典禮最佳鏡頭」。不過在進廣告時，陳自瑤有走到王浩信面前，與他擁抱一下後馬上離開。
▲陳自瑤撲克臉冷看老公王浩信致詞。（圖／翻攝微博）
▲陳自瑤（第二排左））撲克臉冷看老公王浩信致詞。（圖／翻攝微博）
▲王浩信與蔡思貝曾鬧出婚外情。（圖／翻攝TVB
▲▼王浩信（上圖）與蔡思貝（下圖）因為一起演出《踩過界》鬧出婚外情，2人一起奪下視帝、視后。（圖／翻攝TVB USA Official YouTube）
▲王浩信與蔡思貝曾鬧出婚外情。（圖／翻攝TVB
 
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