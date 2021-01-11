豬肉儀表板資訊不實 國民黨：蔡政府把關破功、以騙代變
記者丁上程/台北報導
2021-01-11 18:58:02
行政院日前針對外國豬肉進口，在網路上刊載「豬肉儀表板」網頁，表示只要有外國豬肉進口，就會即時顯示在網站上。不過今天（11日）卻遭到民眾爆料，與進口資料刊載不實，「截至7日已有近百噸美國豬肉、內臟等進入國內市場，儀表板卻持續掛零」引發社會各界議論。對此國民黨方面也發表聲明，表示刊載不實「除了凸顯蔡政府進口萊豬相關配套措施緩不濟急，更再次驗證了蔡政府就是以騙代變，更意圖使人民被動式接收不實資訊」。
國民黨方面表示，蔡政府先前拒絕於源頭標示萊劑，使民眾無法區分美豬與萊豬，只能將進口豬肉一併視為可能含萊劑的豬肉，近期也直接反映在市價上，造成國產豬價格上漲亂象。日前蔡政府推出網路即可下載的台灣豬標章，更讓農委會的台灣豬把關機制形同虛設。國民黨強調，蔡政府推出的標章信賴度極低，儀表板資訊又與實際數字出現嚴重落差，消費者未來到底可以相信什麼？蔡政府一再強調把關食安必須全國一致才不會亂套，也因此阻攔地方政府透過地方自治權力進行萊劑零檢出等細部把關，但就連食藥署自己管理的儀表板都無法確實進行資訊同步，更讓人擔憂究竟政府所公布的哪些數字是真的？逐批查驗有無落實？國民黨直言，民眾在意的是萊豬流向，為了避免民眾意外吃下萊劑，或在政府把關不實的恐懼中引發市價波動等亂象，國民黨再次呼籲政府應尊重地方自治權力，補足各項不足的把關措施，對於有多少萊豬流入市面等資訊更不可以出現任何隱匿行為。