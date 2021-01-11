影／南瑤宮路跑「迎」頭香！人人攏頭香‧人人攏好運

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超神氣！除夕夜何處去？參加由彰化南瑤宮舉辦，將於2月11日除夕夜晚上十點「神氣」登場、史上最神的路跑「迎」頭香活動，就對了！彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢今（11）日宣布，南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，報名者只要添油香300元，就有豐富精美贈品，還有機會拚獎金、參加摸彩抽好禮。

▲彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢宣布，南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，即日起受理報名至110年2月10日止。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

南瑤宮舉辦除夕路跑「迎」頭香活動，今年2月11日展開1.3公里的除夕夜路跑「迎頭香」，不限年齡人人都可以參加。林世賢指出，過去的搶頭香暗藏風險，參加民眾難免受傷，為不跟風，同時避免發生危險才改變型態，讓參加的人更多「人人攏頭香，人人攏好運」，在眾人慢跑抵達廟前逛場後，由尤耆老帶領信眾一起參拜。

林世賢表示，去年第一次舉辦跑道設在南瑤路過於狹窄，周邊又有圍觀民眾與停放機車、攤販，眾人橫衝直撞，推擠之下有人掛彩，今年路線重新規劃，林世賢說，將從開化寺開跑，經由民族路、左轉仁愛路、右轉南瑤路，再跑回南瑤宮，起跑路線道路較為寬敞，單因路線距離較長，將動員300到500名志工協助道路安全維護，避免推擠發生意外。

▲南瑤宮主祀天上聖母的媽祖廟，建於十八世紀清朝乾隆年間，現址位於彰化市南瑤里，昔日彰化縣城南門外。香火鼎盛，屢稱靈驗，有「彰化媽蔭外方」之名。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

除夕路跑迎頭香，共分男子組、女子組2組，由裁判組判定各組前三名，第一名獎金8,888元、第二名獎金6,666元、第三名獎金5,168元；今年並增設最佳造型獎，前5名每名獎金新臺幣2,000元，以增加活動趣味性。眾人慢跑抵達廟前廣場後，由耆老帶領信眾入廟參拜天上聖母，祈求風調雨順國泰民安，迎來新年新希望以及一年的好運。

▲南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，報名者只要添油香300元，就有豐富精美贈品。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

林世賢說，今年並增設最佳造型獎，前5名每名獎金2000元。就能拿到彰化媽保庇Bobee運動毛巾、媽祖手機氣墊座或媽祖手機金箔指環扣，以及摸彩券等。「除夕路跑迎頭香」活動，即日起受理報名至110年2月10日止，名額不限，歡迎各路英雄好漢、路跑女王共襄盛舉。