寒害！天寒地凍　虱目魚凍死養殖業者心痛忙打撈

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強勁寒流再度來襲，溫度比上一波還低，彰化西部沿海寒害持續擴大，彰化縣政府農業處調查，初步受損魚塭面積300公頃，逾12萬尾的虱目魚凍斃，初估損失超過500萬元；已協助養殖業者向中央申請災害現金救助。

▲虱目魚受凍後能否熬過寒冬，即使白天回溫，短暫陽光和陰天都無法提供足夠熱能，虱目魚凍昏翻肚，過了中午就死亡。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

彰化縣政府農業處漁業科長譚智芳表示，沿海共有廣達近2000公頃文蛤養殖池，大部分都混養有「虱目魚」充當清理青苔工作魚，部分養殖業者會留置到農曆春節前再行「清池」，一併捕撈「虱目魚」販售，充當「年終獎金」；連續寒流侵襲後，都紛紛傳出寒害，根據速報，災情還是以芳苑鄉最慘，其次是福興鄉，累計總受害面積廣達近300公傾，已超過12萬尾、重達10多萬公斤的虱目魚集體暴斃，損失已經超過有500萬元。

彰化縣府農業處表示，農委會已公告彰化縣福興鄉、芳苑鄉受害養殖戶和漁民已符合農業天然災害現金救助標準，救助額度每公頃9000元，補助項目以與文蛤混養的虱目魚為主，農業處將協助受災戶申請現金救助補助。

▲由於天氣持續低溫，在前兩次冷氣團凍傷的虱目魚陸續昏迷浮上水面，漁民繼續打撈。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

彰化縣芳苑鄉沿海空曠地區入夜後溫度攝氏7度至13度，虱目魚若被養在北風面、越冬池深度不足的養殖池，將過不了10度以下的長夜，凍昏後浮上水面，漁民打撈時會掙扎，但很快又昏厥，被全數撈起送往市場、分贈親友，如果魚體狀況不良，直接捨棄作為有機肥料。

芳苑鄉漁民許永坤說，低溫天氣有沒有放晴，決定虱目魚受凍後能否熬過寒冬，即使白天回溫，短暫陽光和陰天都無法提供足夠熱能，虱目魚凍昏翻肚，過了中午就死亡；由於天氣持續低溫，在前兩次冷氣團凍傷的虱目魚陸續昏迷浮上水面，漁民繼續打撈，大部分流入彰化平原甚至南投縣販售，依體型大小，從3尾100元到每尾100元。

▲彰化縣芳苑鄉沿海空曠地區入夜後溫度攝氏7度至13度，越冬池深度不足的養殖池，將過不了10度以下的長夜，凍昏後浮上水面。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

今年虱目魚產地批發價約每台斤50元，大量凍死，價格並未因活體產生大減而上升。漁民認為，短期間虱目魚大量上市，有批發、拍賣、餽贈，價格混亂，產地維持50元至55元，消費者可能用更便宜價格買到或免費收到親友轉贈，預料虱目魚價格之亂將維持約15天。